13 февраля 2019, 12:21



Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.

По итогам конкурса для участия в программе отобраны 18 человек: шесть начинающих репортёров из Канады, Великобритании, США, Австралии, Южно-Африканской Республики и Непала, а также 12 журналистов из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Магнитогорска, Пскова, Архангельска, Лыткарино и Омска. Со 2 по 12 марта участники проекта пройдут обучение по направлениям «Репортёр», «Фотожурналист» или «Специалист онлайн-медиа». Молодых людей ждут ежедневные лекции об особенностях работы журналистов на спортивных мероприятиях и трендах освещения спортивных событий в социальных сетях, мастер-классы от международных и российских экспертов. Лекторами программы выбраны известные спортивные журналисты и представители медиа, такие как корреспондент интернет-издания Around the Rings Брайан Пинелли, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Василий Конов, известный спортивный фоторепортер Сергей Киврин, спортивный директор красноярского футбольного клуба «Енисей» Денис Петровский, а также директор по работе с партнёрами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков. Полученные знания репортёры смогут применить на практике при создании материалов о ходе зимней Универсиады - 2019 для периодического издания Студенческих игр и социальных сетей. Во время обучения участники проекта также посетят ключевые мероприятия зимней Универсиады - 2019. Кроме того, для молодых журналистов будет организована обзорная экскурсия по Красноярску и спортивным объектам, а также культурная программа. Фото r55.ru

