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13 февраля 2019, 13:02



В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске.

Константин Аптекман, прибывший в Норильск в 1958 году, организовал Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и был её бессменным директором почти 30 лет – с 1958 по 1986 год, до последнего дня своей жизни. Помимо ЦБС он создал сеть нестационарных библиотек в общежитиях и производственных объединениях. Люди, которые работали с ним, всегда отзывались о руководителе с огромной теплотой. С учётом значительного вклада в развитие культуры депутаты единогласно поддержали установку мемориальной доски Константину Аптекману на фасаде публичной библиотеки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Норильского горсовета, которая состоится 19 февраля. На фото - Константин Аптекман в окружении коллектива Фото из архива Заполярной правды

Просмотров:217 Вопрос об увековечивании памяти Константина Григорьевича Аптекмана депутаты рассмотрели на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению. По предложению администрации города мемориальную доску планируется разместить на фасаде здания публичной библиотеки, Ленинский проспект, 20а.Константин Аптекман, прибывший в Норильск в 1958 году, организовал Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и был её бессменным директором почти 30 лет – с 1958 по 1986 год, до последнего дня своей жизни. Помимо ЦБС он создал сеть нестационарных библиотек в общежитиях и производственных объединениях. Люди, которые работали с ним, всегда отзывались о руководителе с огромной теплотой.С учётом значительного вклада в развитие культуры депутаты единогласно поддержали установку мемориальной доски Константину Аптекману на фасаде публичной библиотеки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Норильского горсовета, которая состоится 19 февраля.На фото - Константин Аптекман в окружении коллективаФото из архива Заполярной правды