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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 февраля 2019, 13:02

В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске.


Вопрос об увековечивании памяти Константина Григорьевича Аптекмана депутаты рассмотрели на заседании депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению. По предложению администрации города мемориальную доску планируется разместить на фасаде здания публичной библиотеки, Ленинский проспект, 20а.
Константин Аптекман, прибывший в Норильск в 1958 году, организовал Централизованную библиотечную систему (ЦБС) и был её бессменным директором почти 30 лет – с 1958 по 1986 год, до последнего дня своей жизни. Помимо ЦБС он создал сеть нестационарных библиотек в общежитиях и производственных объединениях. Люди, которые работали с ним, всегда отзывались о руководителе с огромной теплотой.
С учётом значительного вклада в развитие культуры депутаты единогласно поддержали установку мемориальной доски Константину Аптекману на фасаде публичной библиотеки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии Норильского горсовета, которая состоится 19 февраля.
На фото - Константин Аптекман в окружении коллектива
Фото из архива Заполярной правды
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    Список новостей

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14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
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15:20   В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров. 15:13   Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37   «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP. 10:10   На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
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17:09   Из Норильска во Владивосток. Шестеро десятиклассников норильской гимназии № 1 отправляются на Фестиваль добровольцев. 17:06   Аварию устранили в кратчайшие сроки – подача холодной воды в дома была восстановлена уже вчера к вечеру.
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16:02   Завтра в Норильске стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений. 15:56   Более 50 Добропсов найдут своих хозяев на форуме социальных технологий «Город - это мы!». Все вырученные средства пойдут в фонд помощи бездомным животным «Даря надежду».
15:05   Хирургические операции на сердце в Норильске станут возможны с 2020 года. 14:35   В Норильске прошли первенство и чемпионат города по самбо.
14:35   9 февраля прошли соревнования на Кубок Федерации греко-римской борьбы «Север». 13:59   В 12-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» разгромил БЛиК (Нефтеюганск) – 5:0 и 9:2.
13:29   100 тысяч рублей за правильные и быстрые ответы на вопросы по охране труда. Норильчан приглашают принять участие в конкурсе. 10:20   Впервые за много лет в Дудинке отметят День оленевода - это 60-летний юбилей праздника, и пройдёт он с особым размахом.

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 8 февраля 2019 
17:34   Из Фонда капитального ремонта в бюджет города возвращена часть средств. 17:23   21 день остался до Универсиады-2019.
17:18   С семи часов вечера в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. 16:19   «Жара» придёт в Молодежный центр Кайеркана 16 февраля.
15:35   В Норильске пройдёт вечер памяти Сергея Панченко, погибшего год назад в авиакатастрофе. 14:42   Таймыр опять покоряет столицу. 27 февраля в Москве открывается выставка «Таймыр. Гений места».
14:10   Одиннадцатиклассница гимназии № 4 – губернаторская стипендиатка. 12:15   Знай наших! Норильские школьники – призёры краевых олимпиад по математике и обществознанию.
10:02   МФК «Норильский никель» готовится к играм 12-го тура Суперлиги. 10:00   Пять молодёжных команд Норильской лиги Клуба весёлых и находчивых завтра сразятся в традиционном февральском турнире «День влюблённых в КВН».
09:58   Сегодня на маршрут № 26К Норильск - Талнах вышли автобусы нового перевозчика.

 7 февраля 2019 
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