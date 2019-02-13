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13 февраля 2019, 13:28



Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.

А вот к пятнице ожидается наступление холодного фронта и понижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля. Фото Ирины Яринской

Просмотров:387 Непогода, которая накрыла город во вторник, - это всего лишь отголоски основного циклона, проходящего по северу полуострова. Сегодня наблюдается затишье – Норильск попал в тёплый сектор, благодаря чему ветер временно стих. Однако уже завтра норильские синоптики ожидают совпадения двух потоков – северного и юго-западного фронтов, в результате чего ветер сменит направление и усилится до 25 м/с. Температура воздуха в эти дни не опустится ниже 10-15 градусов мороза.А вот к пятнице ожидается наступление холодного фронта и понижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля.Фото Ирины Яринской