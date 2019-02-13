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13 февраля 2019, 14:31



Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Несмотря на то что по городу из-за метели сегодня объявлена актировка по 11-й класс, большинство ребят, обучающихся в 9-х классах, а это 2287 человека из 2334, на итоговое собеседование пришли. Собеседование представляет из себя два этапа по два задания в каждом, включая чтение и пересказ текста, беседу по теме задания. По словам ведущего специалиста управления норильского образования Ирины Свиридовой, собеседование позволяет проверить, как ребёнок улавливает основную мысль, его способность анализировать и рассуждать, вести диалог с собеседником, как он владеет речью и прочие навыки, необходимые для прохождения последующей аттестации. Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов после получения зачёта по собеседованию должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику, а также два предмета по выбору - литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки. Школьники, которые по каким-то причинам не получат зачёт по собеседованию сегодня, имеют шанс пройти это испытание ещё дважды - 13 марта и 6 мая. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:219 Сегодня девятиклассники Большого Норильска, равно как и их ровесники во всех уголках России, проходили итоговое собеседование по русскому языку. По сути, оно является допуском к экзаменам в средней школе.Несмотря на то что по городу из-за метели сегодня объявлена актировка по 11-й класс, большинство ребят, обучающихся в 9-х классах, а это 2287 человека из 2334, на итоговое собеседование пришли.Собеседование представляет из себя два этапа по два задания в каждом, включая чтение и пересказ текста, беседу по теме задания.По словам ведущего специалиста управления норильского образования Ирины Свиридовой, собеседование позволяет проверить, как ребёнок улавливает основную мысль, его способность анализировать и рассуждать, вести диалог с собеседником, как он владеет речью и прочие навыки, необходимые для прохождения последующей аттестации.Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х классов после получения зачёта по собеседованию должны сдать два обязательных предмета - русский язык и математику, а также два предмета по выбору - литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, информатику и ИКТ, иностранные языки.Школьники, которые по каким-то причинам не получат зачёт по собеседованию сегодня, имеют шанс пройти это испытание ещё дважды - 13 марта и 6 мая.Фото Владимира Макушкина