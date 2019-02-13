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13 февраля 2019, 14:34



«Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».

Её участники — педагоги, родители и школьники — смогут познакомиться с мировыми трендами в системе образования и совместно разработать нестандартные форматы работы в современной российской школе. Экспертами здесь выступят Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», консультант Московской школы управления «Сколково» в области образования и образовательных проектов и программ, а также Александр Ездов, кандидат педагогический наук, директор московской школы № 1788. Идеи для образовательного проекта были выработаны на организованной «Норникелем» стратегической сессии, которая прошла в начале февраля в Норильске. В сессии приняли участие руководители школ, педагоги, представители управления образования Красноярского края и Мурманской области, а также приглашённые эксперты. По словам начальника управления благотворительных программ «Норникеля» Игоря Сухотина, «Перемена» задумана не только как программа, которая способствует развитию потенциала детей в Заполярном филиале и Кольской ГМК, но и помогает создать условия для профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования, а родителям - приобрести полезные навыки в воспитании детей. Проект разделен на три направления: - ПЕРЕМЕНА.EDU — образовательная программа для школьных педагогических команд, инициирующих и реализующих изменения в школьной среде; - ПЕРЕМЕНА.TEAM — программа развития полезных навыков для родителей; - ПЕРЕМЕНА.TEEN — комплексная программа по жизнеориентации и формированию психологической зрелости учащихся. На проекте детей научат управлять эмоциями, выстраивать эффективные взаимоотношения с ровесниками, а также лидерским качествам, которые необходимы для самореализации в условиях современного мира (VUCA-мира). «Перемена» реализуется в партнёрстве с управлениями образования администрации Норильска Красноярского края и Печенгского района Мурманской области.

Просмотров:216 Новая образовательная программа «Норникеля» стартует 14-15 февраля в Норильске на Форуме социальных технологий «Город — это мы!», а продолжится в г. Заполярном Мурманской области 4 марта.Её участники — педагоги, родители и школьники — смогут познакомиться с мировыми трендами в системе образования и совместно разработать нестандартные форматы работы в современной российской школе. Экспертами здесь выступят Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», консультант Московской школы управления «Сколково» в области образования и образовательных проектов и программ, а также Александр Ездов, кандидат педагогический наук, директор московской школы № 1788.Идеи для образовательного проекта были выработаны на организованной «Норникелем» стратегической сессии, которая прошла в начале февраля в Норильске. В сессии приняли участие руководители школ, педагоги, представители управления образования Красноярского края и Мурманской области, а также приглашённые эксперты.По словам начальника управления благотворительных программ «Норникеля» Игоря Сухотина, «Перемена» задумана не только как программа, которая способствует развитию потенциала детей в Заполярном филиале и Кольской ГМК, но и помогает создать условия для профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования, а родителям - приобрести полезные навыки в воспитании детей.Проект разделен на три направления:- ПЕРЕМЕНА.EDU — образовательная программа для школьных педагогических команд, инициирующих и реализующих изменения в школьной среде;- ПЕРЕМЕНА.TEAM — программа развития полезных навыков для родителей;- ПЕРЕМЕНА.TEEN — комплексная программа по жизнеориентации и формированию психологической зрелости учащихся.На проекте детей научат управлять эмоциями, выстраивать эффективные взаимоотношения с ровесниками, а также лидерским качествам, которые необходимы для самореализации в условиях современного мира (VUCA-мира).«Перемена» реализуется в партнёрстве с управлениями образования администрации Норильска Красноярского края и Печенгского района Мурманской области.