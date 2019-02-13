Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2019, 15:23



Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом.

Как рассказал спикер ЗС края, программа его рабочей поездки в северный город, несмотря на краткость пребывания, была очень насыщенной: "С руководством муниципалитета мы провели совещание по вопросам дальнейшего бюджетного планирования. Понимая, что предстоящий год будет непростым в финансовом плане, мы обсудили перспективы развития города. И я уверен, что Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён". Также Свиридов рассказал о планах дальнейшего взаимодействия с Агентством развития Норильска. К весне АРН должно сформировать пакет документов, посвящённых перспективам развития города. В начале апреля в Красноярске планируется проведение круглого стола, где совместно с региональными властями, администрацией города и «Норникелем» эти предложения будут изучены. Председатель ЗС также выразил надежду, что к реализации профильных проектов подключатся и федеральные структуры. В плотном графике Дмитрия Свиридова нашлось время и для молодёжи Норильска: "На совещании мы обсудили участие норильчан во Всероссийском движения школьников. Меня очень порадовала активность наших ребят". Также председатель ЗС провёл приём по личным вопросам: "Обращения норильчан прежде всего касались переселения и обеспечение жильём, социальной защищённости граждан. Вопросы известные. По мере возможности и на краевом уровне, и здесь, на месте, мы стараемся их решать. Они всегда у нас на контроле, ни одно из обращений не останется без ответа". Не остался без внимания и так называемый «мусорный» вопрос. Как рассказал Дмитрий Свиридов, Норильск, в отличие от некоторых других краевых территорий, имеет абсолютно чёткое понимание того, как эффективно реализовать эту реформу на своей территории: "Со стороны руководства Норильска прозвучали очень дельные предложения, которые мы будем рассматривать. Конечно, помощь сегодня нужна многим муниципалитетам Красноярья, которые рассчитывают на получение допфинасирования из краевого бюджета, но в условиях дефицита необходимо расставлять приоритеты. Мы понимаем, что на Севере в разы сложнее реализовывать всё то, что требует от нас федеральный закон сегодня".

Просмотров:203 Норильск с двухдневным рабочим визитом посетил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. В центре внимания спикера были как стратегические вопросы развития территории, так и частные, касающиеся переселения и обеспечение жильём, социальной защищённости граждан.Как рассказал спикер ЗС края, программа его рабочей поездки в северный город, несмотря на краткость пребывания, была очень насыщенной:"С руководством муниципалитета мы провели совещание по вопросам дальнейшего бюджетного планирования. Понимая, что предстоящий год будет непростым в финансовом плане, мы обсудили перспективы развития города. И я уверен, что Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён".Также Свиридов рассказал о планах дальнейшего взаимодействия с Агентством развития Норильска. К весне АРН должно сформировать пакет документов, посвящённых перспективам развития города. В начале апреля в Красноярске планируется проведение круглого стола, где совместно с региональными властями, администрацией города и «Норникелем» эти предложения будут изучены. Председатель ЗС также выразил надежду, что к реализации профильных проектов подключатся и федеральные структуры.В плотном графике Дмитрия Свиридова нашлось время и для молодёжи Норильска:"На совещании мы обсудили участие норильчан во Всероссийском движения школьников. Меня очень порадовала активность наших ребят".Также председатель ЗС провёл приём по личным вопросам:"Обращения норильчан прежде всего касались переселения и обеспечение жильём, социальной защищённости граждан. Вопросы известные. По мере возможности и на краевом уровне, и здесь, на месте, мы стараемся их решать. Они всегда у нас на контроле, ни одно из обращений не останется без ответа".Не остался без внимания и так называемый «мусорный» вопрос. Как рассказал Дмитрий Свиридов, Норильск, в отличие от некоторых других краевых территорий, имеет абсолютно чёткое понимание того, как эффективно реализовать эту реформу на своей территории:"Со стороны руководства Норильска прозвучали очень дельные предложения, которые мы будем рассматривать. Конечно, помощь сегодня нужна многим муниципалитетам Красноярья, которые рассчитывают на получение допфинасирования из краевого бюджета, но в условиях дефицита необходимо расставлять приоритеты. Мы понимаем, что на Севере в разы сложнее реализовывать всё то, что требует от нас федеральный закон сегодня".