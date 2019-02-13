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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 февраля 2019, 16:39

Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.


Для перевозки авиапассажиров, работников НМЗ и других горожан было принято решение об организации автобусных колонн. Во вторник первые колонны из нескольких автобусов выехали от автовокзалов Центрального района и Кайеркана в сторону НМЗ в 15.40, оттуда они разъехались в 17.10. Наиболее многочисленными по количеству автобусов и людей были следующие колонны: около 18.45 из Норильска в Кайеркан с заездом на «Надежду» отправили порядка двух десятков автобусов; в это же время другая колонна выехала из Кайеркана. Следующие группы автобусов отправлялись из районов на НМЗ в 22.30, с НМЗ – в час ночи.
Непростая ситуация с перевозкой пассажиров возникла и на талнахском направлении. Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Примерно на час приостанавливалось движение автобусов 22-го маршрута. Кроме этого из-за плохой погоды автобусы не ездили в сторону Гидропорта.
Также во вторник около 21.00 пришлось вывозить людей из аэропорта, которые не смогли улететь в Новосибирск.
Сегодняшний день оказался не легче. Утром в сторону аэропорта под прибывшие рейсы было сформировано три колонны по три-четыре автобуса с авиапассажирами. Вместе с тем около 7.30 из Центрального района и Кайеркана через НМЗ поехали по два с лишним десятка автобусов. Колонны также организовывались. Отправка следующих назначена на 17.45.
На фото: сотни кайерканцев в ожидании автобусов.
Фото Марины Андриюк
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17:18   С семи часов вечера в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. 16:19   «Жара» придёт в Молодежный центр Кайеркана 16 февраля.
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