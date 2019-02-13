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13 февраля 2019, 18:37



«Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий.

Напомним, премьера постановки «Бешеные деньги» состоялась в Норильске восемь с половиной лет назад, а точнее 27 мая 2011 года. В спектакле заняты заслуженная артистка России Нина Валенская, артисты Евгения Хитрина, Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр Глушков, Степан Мамойкин, Денис Чайников. Однако у каждого спектакля в театре есть своя жизнь, свой путь, свой срок; на смену одним работам приходят другие – впереди у театра множество премьер.

Просмотров:171 Над этим двухчасовым классическим спектаклем по знаменитой пьесе А. Н. Островского в своё время работал режиссёр Заполярного театра драмы Анатолий Кошелев. Чтобы постановка состоялась, над ней также трудились балетмейстер Николай Реутов, художник Иван Мальгин, художник по свету Денис Солнцев, музыкант и аранжировщик Андрей Федоськин.Напомним, премьера постановки «Бешеные деньги» состоялась в Норильске восемь с половиной лет назад, а точнее 27 мая 2011 года. В спектакле заняты заслуженная артистка России Нина Валенская, артисты Евгения Хитрина, Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр Глушков, Степан Мамойкин, Денис Чайников. Однако у каждого спектакля в театре есть своя жизнь, свой путь, свой срок; на смену одним работам приходят другие – впереди у театра множество премьер.