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14 февраля 2019, 10:08



На страже безопасности. Школьники учат детсадовцев правилам дорожного движения.

Отряд ЮИД «Перекрёсток» в стихах рассказал малышам об основных правилах безопасного поведения на дороге, также загадывали загадки и обсуждали ответы: «Почему так, а не иначе?». Дошколятам напомнили, почему нельзя зимой кататься на санках рядом с проезжей частью и почему запрещающий сигнал светофора - красный. Также ребята узнали, кто является участником дорожного движения, как и где необходимо переходить дорогу, как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Дети вспомнили сигналы регулировщика и светофора. Сотрудник ГИБДД рассказал детям о безопасном поведении на дороге и показал на схеме безопасного маршрута «дорожные ловушки», которые могут подстерегать пешехода на проезжей части. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала юным участникам дорожного движения об особенностях своей службы и службы сотрудников ГИБДД. В завершение урока дошколята пообещали сотрудникам полиции быть ответственными и добросовестными пешеходами и пассажирами, соблюдать правила дорожного движения и быть осмотрительными и внимательными в любых ситуациях. Фото пресс-службы ОМВД Норильска

Просмотров:174 Юные инспекторы движения школы № 28 совместно с норильскими полицейскими провели для воспитанников детского сада «Вишенка» уроки безопасности.Отряд ЮИД «Перекрёсток» в стихах рассказал малышам об основных правилах безопасного поведения на дороге, также загадывали загадки и обсуждали ответы: «Почему так, а не иначе?».Дошколятам напомнили, почему нельзя зимой кататься на санках рядом с проезжей частью и почему запрещающий сигнал светофора - красный. Также ребята узнали, кто является участником дорожного движения, как и где необходимо переходить дорогу, как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Дети вспомнили сигналы регулировщика и светофора.Сотрудник ГИБДД рассказал детям о безопасном поведении на дороге и показал на схеме безопасного маршрута «дорожные ловушки», которые могут подстерегать пешехода на проезжей части.Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала юным участникам дорожного движения об особенностях своей службы и службы сотрудников ГИБДД.В завершение урока дошколята пообещали сотрудникам полиции быть ответственными и добросовестными пешеходами и пассажирами, соблюдать правила дорожного движения и быть осмотрительными и внимательными в любых ситуациях.Фото пресс-службы ОМВД Норильска