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14 февраля 2019, 11:25



Нереализованные по муниципальным учреждениям города новогодние подарки для детей работников бюджетной сферы теперь будут раздавать во время городских праздников.

Внести изменения в решение о дополнительных мерах соцподдержки местным парламентариям предложила Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики администрации Норильска. "Подарки могут раздаваться участникам мероприятий, проводимых администрацией города либо при её участии. Дело в том, что при распределении подарков между учреждениями спорта, культуры или соцполитики могут образовываться остатки, которые надо реализовать. Это происходит потому, что нельзя просчитать их количество с точностью до последнего подарка из-за кадровых изменений в самих учреждениях, ликвидации организаций и других причин", - пояснила она. Депутаты проект решения одобрили и рекомендовали вынести его на рассмотрение будущей сессии горсовета.

Просмотров:181 Такое предложение поступило на постоянной комиссии горсовета по соцполитике.Внести изменения в решение о дополнительных мерах соцподдержки местным парламентариям предложила Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики администрации Норильска."Подарки могут раздаваться участникам мероприятий, проводимых администрацией города либо при её участии. Дело в том, что при распределении подарков между учреждениями спорта, культуры или соцполитики могут образовываться остатки, которые надо реализовать. Это происходит потому, что нельзя просчитать их количество с точностью до последнего подарка из-за кадровых изменений в самих учреждениях, ликвидации организаций и других причин", - пояснила она.Депутаты проект решения одобрили и рекомендовали вынести его на рассмотрение будущей сессии горсовета.