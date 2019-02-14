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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 февраля 2019, 11:27

Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.


Депутат пояснил, что решение это обдуманное и взвешенное:
"Я проработал семь лет на этом посту и могу сказать, что всё это время мы действовали в интересах избирателей, не получив, кстати, ни одного представления прокуратуры на наши решения. В числе глобальных проектов за прошедшие годы могу назвать расширение числа муниципальных программ с двух-трёх до 18, девять из которых подведомственны нашей комиссии. Приятно отметить, что бюджеты Норильска текущего и будущего годов остаются социально ориентированными. Это общая заслуга администрации и депкорпуса. Одна из причин моего решения состоит в том, что в ближайшее время в связи с приходом нового министра социальной политики края, нашу отрасль ждут серьёзные перемены. И разрываться на два фронта – директор КЦСОН и проекты, требующие масштабного вмешательства, – тяжело. Вторая причина – наличие молодых кадров, которым надо помогать в работе. Я хочу сказать спасибо всем коллегам за плодотворную работу. Из комиссии я не ухожу, останусь трудиться в ней в качестве экс-председателя. Надеюсь, оставшееся время в пятом созыве мы продолжим работать столь же слаженно на благо норильчан", - поблагодарил он.
Депутаты выдвинули несколько кандидатур на замещение поста. Так, от фракции «Зелёные» и справедливороссов была предложена кандидатура депутата Ларисы Непляхович; от ЛДПР – Натальи Плотниковой. Однако в ходе обсуждения последняя взяла самоотвод, пояснив это накопившейся усталостью:
"Я благодарна за оказанное доверие, но вынуждена отказаться. Я не первый созыв занимаюсь проблемами социально незащищённых граждан. Со временем появляется психологическое выгорание, которое не отражается на принимаемых решениях, но делает сложнее текущие обязанности. Мне тяжело было бы взять на себя роль председателя. А к чаяниям норильчан надо относиться с душой. Надо смотреть на ситуацию свежо, с собственным видением, но соблюдая традиции. Вместо себя я предлагаю кандидатуру Олега Пилюгина, руководителя депутатской фракции «ЛДПР» в городском Совете".
Однако его кандидатуру местные парламентарии не поддержали, остановившись на идее выбрать председателем Ларису Непляхович, вне депутатских обязанностей работающую руководителем центральной приёмной по производственным и социально-трудовым вопросам управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», входящую в партию «Справедливая Россия». Владимир Бондарь одобрил такое решение, отметив, что Лариса Непляхович имеет значительный опыт работы в «социалке», а, поскольку она участвует в крупных проектах Заполярного филиала, ей будет удобно совмещать социальную жизнь города и комбината. Сама Лариса Непляхович поблагодарила коллег за оказанное доверие и отметила, что говорить о планах пока рано, но революций не будет – она готова продолжать традиции, заложенные ныне действующим председателем.
"Наша главная цель - сохранить конструктивный диалог меду парламентариями и администрацией города. Мне важно, что в горсовете есть те, кто работает продолжительно, знает проблемы людей, и их опыт ценен и важен. Сфера соцполитики не только интересна для меня, но и очень близка – 15 лет я отработала в системе образования, последние девять лет работаю в компании и решаю социальные проблемы её работников. А поскольку все мы – жители Норильска, проблемы у всех, в общем, схожи. Это получение жилья, устройство детей в детсады, вопросы материальной помощи, трудоустрйоство", - пояснила она.
Решение об утверждении Ларисы Непляхович на посту председателя комиссии должно быть принято на ближайшей сессии горсовета.

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