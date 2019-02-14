Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2019, 11:37



В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31-го маршрута временно прекращено. В аэропорт «Норильск» пассажиров под рейсы № 404, 406, 2252, 208, 104, 218 доставят колонной автомобилей повышенной проходимости. Выход колонны от автовокзала Норильска – по прибытии рейсов в аэропорт. По решению администрации Надеждинского металлургического завода для дневного персонала объявляется актировка. Сменный персонал доставят на производство автомобилями повышенной проходимости. ГИБДД рекомендует норильчанам воздержаться от поездок на личном автотранспорте в связи с ухудшением погодных условий.

Просмотров:213 Третий день в Норильске бушует непогода. Сегодня над городом столкнулись два циклона, к северному подошёл тёплый фронт с юго-запада, что вызвало усиление ветра до 27 м/с и практически нулевую видимость.По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Алыкель введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта.Движение автобусов 31-го маршрута временно прекращено. В аэропорт «Норильск» пассажиров под рейсы № 404, 406, 2252, 208, 104, 218 доставят колонной автомобилей повышенной проходимости. Выход колонны от автовокзала Норильска – по прибытии рейсов в аэропорт.По решению администрации Надеждинского металлургического завода для дневного персонала объявляется актировка. Сменный персонал доставят на производство автомобилями повышенной проходимости.ГИБДД рекомендует норильчанам воздержаться от поездок на личном автотранспорте в связи с ухудшением погодных условий.