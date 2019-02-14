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14 февраля 2019, 12:17



Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям.

По правилам после присоединения сетевой организацией проводится проверка выполнения заявителем технических условий подключения, осмотр присоединяемых электроустановок. Одновременно с осмотром оформляется допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии. Чтобы не допустить ошибок в оформлении, достаточно перед тем как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. С начала года за техническим подключением обратились более двух десятков норильчан. Специалисты бюро электроснабжения МУП «КОС» находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23. К специалистам АО «НТЭК» можно обратиться через приёмную компании по телефонам: 253-600, 253-602.

Просмотров:170 Такие заявки необходимо подавать горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг. Теперь документально оформить такое подключение стало проще, достаточно подать заявку через личный кабинет на сайтах ресурсоснабжающих организаций и получить электронную подпись. Там же, на сайтах, рассказан порядок заключения и выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям.По правилам после присоединения сетевой организацией проводится проверка выполнения заявителем технических условий подключения, осмотр присоединяемых электроустановок. Одновременно с осмотром оформляется допуск к эксплуатации установленного прибора учёта электрической энергии.Чтобы не допустить ошибок в оформлении, достаточно перед тем как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. С начала года за техническим подключением обратились более двух десятков норильчан.Специалисты бюро электроснабжения МУП «КОС» находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23.К специалистам АО «НТЭК» можно обратиться через приёмную компании по телефонам: 253-600, 253-602.