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14 февраля 2019, 12:44



В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.

В соревновании примут участие более 80 спортсменов, в числе которых ведущие каратисты Норильска. Соревнования проходятся по возрастным и весовым категориям: 12-13 лет (- 40 кг, - 45 кг, - 50 кг, - 55 кг, + 55 кг), 14-15 лет (- 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, + 70 кг), 16-17 лет (- 61 кг, + 61 кг). Соревнования будут проведены по олимпийской системе. Награждение победителей и призёров в возрастных категориях проходят по завершении финальных боёв, в своих возрастных категориях они награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. В каждой возрастной группе устанавливаются призы «За лучшую технику» и «За волю к победе». Главный судья соревнований - Николай Епифанов.

Просмотров:141 Торжественное открытие Традиционного городского турнира по карате состоится 17 февраля в 12.45 в Доме спорта «БОКМО» (спортивный зал «Геркулес»), пл. Металлургов, 25а.В соревновании примут участие более 80 спортсменов, в числе которых ведущие каратисты Норильска.Соревнования проходятся по возрастным и весовым категориям: 12-13 лет (- 40 кг, - 45 кг, - 50 кг, - 55 кг, + 55 кг), 14-15 лет (- 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, + 70 кг), 16-17 лет (- 61 кг, + 61 кг).Соревнования будут проведены по олимпийской системе. Награждение победителей и призёров в возрастных категориях проходят по завершении финальных боёв, в своих возрастных категориях они награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. В каждой возрастной группе устанавливаются призы «За лучшую технику» и «За волю к победе».Главный судья соревнований - Николай Епифанов.