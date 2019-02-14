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14 февраля 2019, 12:46



И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе.

Соревнования прошли в Красноярске. В них приняли участие 157 спортсменов из 10 команд Красноярского края. По итогам выступлений трое норильчан стали победителями в своих весовых категориях: Сулейман Мамедалиев (61 кг), Гасрат Тинаев (65 кг), Алан Габуев (92 кг), тренер Александр Овчинников. Спортсмены прошли отбор на первенство Сибирского федерального округа в составе сборной края, которое пройдёт в Кызыле 25-28 февраля. Фото из архива спортсменов

Просмотров:155 Воспитанник и два выпускника спортивной школы № 4 завоевали золотые награды по спортивной борьбе на первенстве Красноярского края среди юниоров до 21 года.Соревнования прошли в Красноярске. В них приняли участие 157 спортсменов из 10 команд Красноярского края.По итогам выступлений трое норильчан стали победителями в своих весовых категориях: Сулейман Мамедалиев (61 кг), Гасрат Тинаев (65 кг), Алан Габуев (92 кг), тренер Александр Овчинников.Спортсмены прошли отбор на первенство Сибирского федерального округа в составе сборной края, которое пройдёт в Кызыле 25-28 февраля.Фото из архива спортсменов