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14 февраля 2019, 15:10



В Норильске чествовали лучших спортсменов года.

Организаторы церемонии сообщили, что в 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней. Среди наиболее значимых спортивных достижений - завоеванные тхэквондисткой Полиной Никуличевой бронза и серебро на открытом международном турнире и на открытом чемпионате Азии соответственно, третье место Софьи Сотниковой на международном турнире по спортивной гимнастике, серебро дзюдоистки Оксаны Паскареловой в первенстве России среди юниоров и юниорок. Эти и другие достижения норильчан вошли в общий зачёт спортивных побед Красноярского края, по итогам прошлого года признанного одним из самых спортивных регионов страны. Кроме того, было отмечено, что в 2018 году не только спортсмены, но и все жители города имели возможность приобщиться к спортивной жизни, приняв участие в массовых всероссийских акциях – «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и другие, среди которых и проведённые в день празднования 65-летия Норильска. «Хочу поздравить всех, кто внёс свой вклад в копилку наших спортивных достижений. Мы гордимся вами. Тем же из ребят, которые сегодня не вышли на сцену, но тоже прикладывают большие усилия, хочу пожелать удачи. Я уверен, что у вас всё впереди», - сказал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. Также спортсменов поздравили руководители администрации города и депутаты НГСД. Фото Ирины Яринской

Просмотров:168 На торжественном вечере, который прошёл в ГЦК, отметили спортсменов, тренеров, работников спортивных учреждений, предприятия и организации, развивающие спорт и физкультуру. В их числе газета «Заполярная правда» - за регулярное и подробное освещение спортивной жизни Норильска.Организаторы церемонии сообщили, что в 2018 году норильские спортсмены приняли участие в более чем 200 выездных состязаниях краевого, всероссийского и международного уровней. Среди наиболее значимых спортивных достижений - завоеванные тхэквондисткой Полиной Никуличевой бронза и серебро на открытом международном турнире и на открытом чемпионате Азии соответственно, третье место Софьи Сотниковой на международном турнире по спортивной гимнастике, серебро дзюдоистки Оксаны Паскареловой в первенстве России среди юниоров и юниорок. Эти и другие достижения норильчан вошли в общий зачёт спортивных побед Красноярского края, по итогам прошлого года признанного одним из самых спортивных регионов страны.Кроме того, было отмечено, что в 2018 году не только спортсмены, но и все жители города имели возможность приобщиться к спортивной жизни, приняв участие в массовых всероссийских акциях – «Лыжня России», «День здоровья», «Кросс нации» и другие, среди которых и проведённые в день празднования 65-летия Норильска.«Хочу поздравить всех, кто внёс свой вклад в копилку наших спортивных достижений. Мы гордимся вами. Тем же из ребят, которые сегодня не вышли на сцену, но тоже прикладывают большие усилия, хочу пожелать удачи. Я уверен, что у вас всё впереди», - сказал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.Также спортсменов поздравили руководители администрации города и депутаты НГСД.Фото Ирины Яринской