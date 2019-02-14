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14 февраля 2019, 15:15



Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году.

В этом году кровли в домах на ул. Нансена, 102, Орджоникидзе, 9, Котульского, 13 отремонтировать не смогут – на территории не нашлось подрядных организаций, готовых выполнить эти работы. Кроме того, по результатам экспертизы сметной стоимости скорректирована цена по другим аналогичным объектам. В итоге общая сумма экономии по этой статье составит 37,8 миллиона рублей. Зато мягких кровель планируют отремонтировать больше: добавлены два многоквартирных дома на ул. Красноярской, 1 и ул. Новой, 3. На эти объекты уже выполнены проекты и есть положительное заключение государственной экспертизы. Дополнительно на ремонт двух кровель направят 3,5 млн рублей. На ремонте и окраске фасадов на ул. Ленинградской, 3 (2-й корпус), Школьной, 3а, Енисейской, 6 сэкономят 20,1 миллиона рублей. Эти объекты отремонтируют в 2020 году. Кроме того, не будут выполняться проектные работы на ремонт фасадов домов на ул. Павлова, 3,. и Б. Хмельницкого, 21 - там в рамках текущего ремонта подрядчики заделают трещины на фасадах; а также - на замену систем теплоснабжения в домах на ул. Надеждинской, 1Б, и Строительной, 1д, – эти работы будут перенесены на 2020 год. Общая экономия средств по данному мероприятию составит 6,5 млн рублей. В 10 домах, расположенных на территории ООО «Нордсервис», не будут менять систему тепло- и водоснабжения. В 2018 году подрядной организацией не были завершены аналогичные работы по адресу: ул. Нансена, 60, их планируется закончить в 2019 году. Часть высвободившихся средств направят на замену систем тепло- и водоснабжения двух домов в Талнахе (ул. Федоровского, 2, и ул. Рудная, 47), на которые уже есть проекты и положительное заключение госэкспертизы. В общей сложности по данному мероприятию будет сэкономлено 8,6 млн рублей. На 2020 год планируется перенести выполнение ремонта системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в доме на ул. Бегичева, 10. Помимо этого стоимость таких же работ в доме на ул. Бегичева, 39а, была уменьшена по итогам экспертизы сметной стоимости. Итоговая экономия по мероприятию составит 6,7 млн рублей. В целом стоимость ремонтов многоквартирных домов в рамках муниципальной программы будет уменьшена на 76,1 млн рублей и составит 322,6 млн. Депутаты поддержали внесение предложенных администрацией города изменений единогласно. По материалам пресс-службы НГСД

Просмотров:160 Корректировку сводного титульного списка на ремонт многоквартирных домов в этом году сегодня рассмотрели на депутатской комиссии по городскому хозяйству.В этом году кровли в домах на ул. Нансена, 102, Орджоникидзе, 9, Котульского, 13 отремонтировать не смогут – на территории не нашлось подрядных организаций, готовых выполнить эти работы. Кроме того, по результатам экспертизы сметной стоимости скорректирована цена по другим аналогичным объектам. В итоге общая сумма экономии по этой статье составит 37,8 миллиона рублей. Зато мягких кровель планируют отремонтировать больше: добавлены два многоквартирных дома на ул. Красноярской, 1 и ул. Новой, 3. На эти объекты уже выполнены проекты и есть положительное заключение государственной экспертизы. Дополнительно на ремонт двух кровель направят 3,5 млн рублей.На ремонте и окраске фасадов на ул. Ленинградской, 3 (2-й корпус), Школьной, 3а, Енисейской, 6 сэкономят 20,1 миллиона рублей. Эти объекты отремонтируют в 2020 году.Кроме того, не будут выполняться проектные работы на ремонт фасадов домов на ул. Павлова, 3,. и Б. Хмельницкого, 21 - там в рамках текущего ремонта подрядчики заделают трещины на фасадах; а также - на замену систем теплоснабжения в домах на ул. Надеждинской, 1Б, и Строительной, 1д, – эти работы будут перенесены на 2020 год. Общая экономия средств по данному мероприятию составит 6,5 млн рублей.В 10 домах, расположенных на территории ООО «Нордсервис», не будут менять систему тепло- и водоснабжения. В 2018 году подрядной организацией не были завершены аналогичные работы по адресу: ул. Нансена, 60, их планируется закончить в 2019 году. Часть высвободившихся средств направят на замену систем тепло- и водоснабжения двух домов в Талнахе (ул. Федоровского, 2, и ул. Рудная, 47), на которые уже есть проекты и положительное заключение госэкспертизы. В общей сложности по данному мероприятию будет сэкономлено 8,6 млн рублей.На 2020 год планируется перенести выполнение ремонта системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в доме на ул. Бегичева, 10. Помимо этого стоимость таких же работ в доме на ул. Бегичева, 39а, была уменьшена по итогам экспертизы сметной стоимости. Итоговая экономия по мероприятию составит 6,7 млн рублей.В целом стоимость ремонтов многоквартирных домов в рамках муниципальной программы будет уменьшена на 76,1 млн рублей и составит 322,6 млн. Депутаты поддержали внесение предложенных администрацией города изменений единогласно.По материалам пресс-службы НГСД