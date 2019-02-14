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14 февраля 2019, 15:17



Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.

Общая протяжённость маршрута в Шушенском – 1930 м. Именно в Шушенском отрезок маршрута преодолеет самый старший участник Эстафеты огня зимней Универсиады – 2019, 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских. А в субботу, 16 февраля, огонь Студенческих игр встретят в Минусинске. Факелоносцы начнут свой путь в 15.00 около торгово-развлекательного комплекса «Фестиваль» и пробегут по городу 2700 м. Маршрут участников эстафеты украсят виды на Пантелеймоновскую часовню, собор Спаса Нерукотворного, памятник Герою Советского Союза Сергею Кретову. Городскую чашу огня зажгут на Соборной площади. И в Шушенском, и в Минусинске в дни проведения этапов Эстафеты огня пройдут праздничные концерты в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь зимней Универсиады - 2019 доставят в Ачинск, где 19 февраля пройдёт следующий этап эстафеты.

Просмотров:144 В пятницу, 15 февраля, этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года состоится в Шушенском. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 16.30 у Речного вокзала, пробегут мимо площади Победы и Петропавловской церкви, по территории Музея-заповедника «Шушенское», а затем финишируют на Центральной площади, где зажгут городскую чашу огня.Общая протяжённость маршрута в Шушенском – 1930 м. Именно в Шушенском отрезок маршрута преодолеет самый старший участник Эстафеты огня зимней Универсиады – 2019, 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских.А в субботу, 16 февраля, огонь Студенческих игр встретят в Минусинске. Факелоносцы начнут свой путь в 15.00 около торгово-развлекательного комплекса «Фестиваль» и пробегут по городу 2700 м. Маршрут участников эстафеты украсят виды на Пантелеймоновскую часовню, собор Спаса Нерукотворного, памятник Герою Советского Союза Сергею Кретову. Городскую чашу огня зажгут на Соборной площади.И в Шушенском, и в Минусинске в дни проведения этапов Эстафеты огня пройдут праздничные концерты в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь зимней Универсиады - 2019 доставят в Ачинск, где 19 февраля пройдёт следующий этап эстафеты.