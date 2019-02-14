Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 февраля 2019, 15:17

Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.


В пятницу, 15 февраля, этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года состоится в Шушенском. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 16.30 у Речного вокзала, пробегут мимо площади Победы и Петропавловской церкви, по территории Музея-заповедника «Шушенское», а затем финишируют на Центральной площади, где зажгут городскую чашу огня.
Общая протяжённость маршрута в Шушенском – 1930 м. Именно в Шушенском отрезок маршрута преодолеет самый старший участник Эстафеты огня зимней Универсиады – 2019, 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских.
А в субботу, 16 февраля, огонь Студенческих игр встретят в Минусинске. Факелоносцы начнут свой путь в 15.00 около торгово-развлекательного комплекса «Фестиваль» и пробегут по городу 2700 м. Маршрут участников эстафеты украсят виды на Пантелеймоновскую часовню, собор Спаса Нерукотворного, памятник Герою Советского Союза Сергею Кретову. Городскую чашу огня зажгут на Соборной площади.
И в Шушенском, и в Минусинске в дни проведения этапов Эстафеты огня пройдут праздничные концерты в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь зимней Универсиады - 2019 доставят в Ачинск, где 19 февраля пройдёт следующий этап эстафеты.

Просмотров:144
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 февраля 2019 
18:43   Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения. 18:28   110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44   Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции. 16:41   В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.
16:06   Юные лыжники ДЮСШ № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам. 15:17   Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.
15:15   Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году. 15:10   В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46   И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе. 12:44   В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
12:17   Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11:37   В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.
11:28   Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» из-за непогоды переносится на вторник, 19 февраля. 11:27   Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
11:25   Нереализованные по муниципальным учреждениям города новогодние подарки для детей работников бюджетной сферы теперь будут раздавать во время городских праздников. 10:08   На страже безопасности. Школьники учат детсадовцев правилам дорожного движения.

 13 февраля 2019 
18:37   «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий. 16:39   Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23   Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом. 14:34   «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02   В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске. 12:21   Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15   В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая. 12:10   Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
12:08   В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек. 11:14   Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

 12 февраля 2019 
16:49   Универсиада всё ближе к Красноярску: региональный этап Эстафеты огня прошёл в Зеленогорске. 16:37   Время выхода следующей колонны автобусов к «Надежде» - 17.45.
16:04   Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости. 16:00   Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.
15:55   «Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец». 15:45   Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».
15:20   В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров. 15:13   Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37   «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP. 10:10   На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
10:08   В городе прошёл шашечный турнир среди детсадовцев Кайеркана.

 11 февраля 2019 
19:03   Единовременную материальную выплату до 300 тысяч рублей получат врачи высшей категории, приехавшие по приглашению на работу в Норильск в 2019 году. 18:36   В Норильске определились финалисты Кубка по мини-футболу среди команд зоны «Таймыр».
17:09   Из Норильска во Владивосток. Шестеро десятиклассников норильской гимназии № 1 отправляются на Фестиваль добровольцев. 17:06   Аварию устранили в кратчайшие сроки – подача холодной воды в дома была восстановлена уже вчера к вечеру.
16:46   Эти знания пригодятся в жизни - в Красноярске идёт подготовка волонтёров Универсиады-2019. 16:32   «Заполярная правда» проведёт прямую линию с руководителем управления по спорту.
16:02   Завтра в Норильске стартует городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений. 15:56   Более 50 Добропсов найдут своих хозяев на форуме социальных технологий «Город - это мы!». Все вырученные средства пойдут в фонд помощи бездомным животным «Даря надежду».
15:05   Хирургические операции на сердце в Норильске станут возможны с 2020 года. 14:35   В Норильске прошли первенство и чемпионат города по самбо.
14:35   9 февраля прошли соревнования на Кубок Федерации греко-римской борьбы «Север».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх