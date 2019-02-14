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14 февраля 2019, 16:06



Юные лыжники ДЮСШ № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам.

В итоге Никита Дюг (тренер Оксана Пинаева) стал трёхкратным победителем первенства Красноярского края по лыжным гонкам на дистанциях в 5 километров классическим стилем и на 7,5 и 10 километров – свободным стилем. Данила Ладанов (тренер Оксана Пинаева) в Канске стал серебряным призёром первенства Красноярского края по лыжным гонкам среди учащихся на дистанции 10 километров свободным стилем и бронзовым призёром первенства края по лыжным гонкам в Красноярске на дистанции 10 километров свободным ходом. Игорь Демиденко (тренер Наталья Мартьянова) - трёхкратный победитель первенства Красноярского края на дистанции 5 и 15 километров классическим стилем в Красноярске и Канске соответственно. По итогам отборочных соревнований Игорь вошёл в состав команды Красноярского края и принял участие в первенстве России в городе Сыктывкар. Спортсмены выполнили норматив кандидата в мастера спорта на краевом чемпионате, который проходил в Красноярске. По итогам отборочных соревнований Никита и Данила вошли в состав сборной команды Красноярского края и представляли край на первенстве Сибирского федерального округа, который проходил в посёлке Вершина Тёи (Хакасия). На этих состязаниях сборная заняла третье место, что дало ей возможность принять участие в IX зимней спартакиаде учащихся. Спартакиада пройдёт с 12 по 17 марта в Тюмени. Норильск в составе команды Красноярского края будет представлять Никита Дюг. Воспитанники спортивной школы № 3 привезли бы гораздо больше наград, если бы не капризы погоды. С 1 по 3 февраля в городе Назарово должно было состояться первенство Красноярского края среди учащихся младшего возраста, но из-за сильных морозов соревнования были отменены. Сборная ДЮСШ № 3 вынуждена была вернуться домой. Впрочем, с неплохими результатами. Фото из архива участников сборов

Просмотров:127 Сборы длились почти два месяца и проходили в несколько этапов: первый этап захватил промежуток с 6 декабря прошлого года по 21 января 2019 года, а второй - с 10 января по 6 февраля. Норильчане совмещали интенсивные тренировки и занятия по повышению спортивного мастерства с соревнованиями, которые в это время проходили в различных городах Красноярского края. Так, наша сборная успешно выступила на чемпионате и первенстве Красноярского края, в краевом первенстве среди учащихся в Красноярске, Канске, Зеленогорске. Конкуренция на соревнованиях была нешуточной. На них съехались лучшие спортсмены из 26 городов края, сами ребята признались, что для того чтобы показать достойные результаты, пришлось попотеть.В итоге Никита Дюг (тренер Оксана Пинаева) стал трёхкратным победителем первенства Красноярского края по лыжным гонкам на дистанциях в 5 километров классическим стилем и на 7,5 и 10 километров – свободным стилем.Данила Ладанов (тренер Оксана Пинаева) в Канске стал серебряным призёром первенства Красноярского края по лыжным гонкам среди учащихся на дистанции 10 километров свободным стилем и бронзовым призёром первенства края по лыжным гонкам в Красноярске на дистанции 10 километров свободным ходом.Игорь Демиденко (тренер Наталья Мартьянова) - трёхкратный победитель первенства Красноярского края на дистанции 5 и 15 километров классическим стилем в Красноярске и Канске соответственно. По итогам отборочных соревнований Игорь вошёл в состав команды Красноярского края и принял участие в первенстве России в городе Сыктывкар.Спортсмены выполнили норматив кандидата в мастера спорта на краевом чемпионате, который проходил в Красноярске.По итогам отборочных соревнований Никита и Данила вошли в состав сборной команды Красноярского края и представляли край на первенстве Сибирского федерального округа, который проходил в посёлке Вершина Тёи (Хакасия). На этих состязаниях сборная заняла третье место, что дало ей возможность принять участие в IX зимней спартакиаде учащихся. Спартакиада пройдёт с 12 по 17 марта в Тюмени. Норильск в составе команды Красноярского края будет представлять Никита Дюг.Воспитанники спортивной школы № 3 привезли бы гораздо больше наград, если бы не капризы погоды. С 1 по 3 февраля в городе Назарово должно было состояться первенство Красноярского края среди учащихся младшего возраста, но из-за сильных морозов соревнования были отменены. Сборная ДЮСШ № 3 вынуждена была вернуться домой. Впрочем, с неплохими результатами.Фото из архива участников сборов