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14 февраля 2019, 16:41



В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.

Новый сезон обещает массу открытий, потому что из 13 команд, заявивших о своём желании сразиться в этом году, большинство – новички, и всего три коллектива сезона - опытные игроки, в числе которых победители прошлого года - дудинская команда «Акватория». «Ребята выбрали очень интересные форматы для своих команд, отлично подготовили выступления, я вижу очень высокий уровень, хотя на подготовку у команд был всего месяц. Дело в том, что в декабре только закончился приём заявок на участие от предприятий на 2019 год. И, если отбросить новогодние каникулы, то у сегодняшних участников сроки на подготовку были просто минимальными», - комментирует Жанна Филатова, куратор корпоративного проекта ДМС «Лидер». В России 2019 год объявлен Годом культуры – Годом театра, поэтому организаторы предложили ребятам тему для игр - «Культурный сезон». На фестивале, открывающем сезон, команды представили трёхминутные выступления, традиционные визитные карточки в свободном стиле. В этих зарисовках участники самовыразились в музыкальных, сценических постановках и видеосюжетах. Итак, на сцене Дворца культуры в фестивале встретились команды: «НОКиЯ» - ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», почти ветераны, выступающие уже третий год и всё в одной форме; «ЗаСКок» - ООО «Заполярная строительная компания» со слоганом «Обалденное чувство юмора!»; «Мы ЗА» - команда, собранная из интриг, сплтен и расследований департамента безопасности медного завода; «Ещё вчера» - Центр инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля», отличаются нордическим темпераментом и задором: «Функционально мы, как подорожник. Прикладываешь нас к проблемной зоне, и всё проходит»; «Башня» - НФ «Институт «Норильскпроект» ООО «Институт «Гипроникель», впервые выступают не в качестве новичков: «Уже были в финале, чуть-чуть проиграли»; «Медвежья услуга» - ООО «Медвежий ручей»: «За качество не отвечаем!»; агентство «Мечты сбываются» - предприятия газового комплекса г. Норильска: АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймыргаз»; «Газ с медного – достояние норильчан!»; «Энерджи» - АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»: на страже хорошего настроения и тёплых щёчек; «Без тормозов» - предприятие технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля», команда, которая на протяжении шести лет участвует в финале в качестве зрителя; «Плохие парни» - сборная рудников «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый»: «Эффектно выйти нас вдохновил языческий обычай», - заявили, вынося жертвенный столб с привязанной девушкой; «Новая Надежда» - Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ЗФ «Норникеля»: приняли эстафетную палочку от лидеров прошлых лет, команды «Не молочный завод»: «Мы – круче Москвы!»; «Зато красивые» - предприятие «Единое складское хозяйство» ЗФ «Норникеля»: девушки, с трудом оркончившие среднюю школу, что не мешает им смешно шутить; «Акватория» - Заполярный транспортный филиал «Норникеля», чемпионы прошлого сезона, пытались по традиции передать свою лучшую шутку зрительному залу, но самолётик с ней, сделав круг, улетел к другим командам. Склока, драка, всеобщее ликование. В течение сезона командам предстоит сыграть в отборочных играх – в апреле и марте, в мае – в полуфинале, а затем в сентябре пройдёт финал. Кроме того, внутри клуба пройдут закрытые игры, в которых в качестве жюри выступят капитаны команд, уже прошедших в финал сезона. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:123 Клуб «Весёлый «Норникель» - одно из направлений работы корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер». Первые игры КВНН в Норильске прошли в 2003 году. С годами сформировалась Лига КВНН, в которой играют команды предприятий «Норникеля». Игра неизменно вызывает широкий резонанс в среде зрителей.Новый сезон обещает массу открытий, потому что из 13 команд, заявивших о своём желании сразиться в этом году, большинство – новички, и всего три коллектива сезона - опытные игроки, в числе которых победители прошлого года - дудинская команда «Акватория».«Ребята выбрали очень интересные форматы для своих команд, отлично подготовили выступления, я вижу очень высокий уровень, хотя на подготовку у команд был всего месяц. Дело в том, что в декабре только закончился приём заявок на участие от предприятий на 2019 год. И, если отбросить новогодние каникулы, то у сегодняшних участников сроки на подготовку были просто минимальными», - комментирует Жанна Филатова, куратор корпоративного проекта ДМС «Лидер».В России 2019 год объявлен Годом культуры – Годом театра, поэтому организаторы предложили ребятам тему для игр - «Культурный сезон». На фестивале, открывающем сезон, команды представили трёхминутные выступления, традиционные визитные карточки в свободном стиле. В этих зарисовках участники самовыразились в музыкальных, сценических постановках и видеосюжетах.Итак, на сцене Дворца культуры в фестивале встретились команды:«НОКиЯ» - ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», почти ветераны, выступающие уже третий год и всё в одной форме;«ЗаСКок» - ООО «Заполярная строительная компания» со слоганом «Обалденное чувство юмора!»;«Мы ЗА» - команда, собранная из интриг, сплтен и расследований департамента безопасности медного завода;«Ещё вчера» - Центр инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля», отличаются нордическим темпераментом и задором: «Функционально мы, как подорожник. Прикладываешь нас к проблемной зоне, и всё проходит»;«Башня» - НФ «Институт «Норильскпроект» ООО «Институт «Гипроникель», впервые выступают не в качестве новичков: «Уже были в финале, чуть-чуть проиграли»;«Медвежья услуга» - ООО «Медвежий ручей»: «За качество не отвечаем!»;агентство «Мечты сбываются» - предприятия газового комплекса г. Норильска: АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймыргаз»; «Газ с медного – достояние норильчан!»;«Энерджи» - АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»: на страже хорошего настроения и тёплых щёчек;«Без тормозов» - предприятие технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля», команда, которая на протяжении шести лет участвует в финале в качестве зрителя;«Плохие парни» - сборная рудников «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый»: «Эффектно выйти нас вдохновил языческий обычай», - заявили, вынося жертвенный столб с привязанной девушкой;«Новая Надежда» - Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ЗФ «Норникеля»: приняли эстафетную палочку от лидеров прошлых лет, команды «Не молочный завод»: «Мы – круче Москвы!»;«Зато красивые» - предприятие «Единое складское хозяйство» ЗФ «Норникеля»: девушки, с трудом оркончившие среднюю школу, что не мешает им смешно шутить;«Акватория» - Заполярный транспортный филиал «Норникеля», чемпионы прошлого сезона, пытались по традиции передать свою лучшую шутку зрительному залу, но самолётик с ней, сделав круг, улетел к другим командам. Склока, драка, всеобщее ликование.В течение сезона командам предстоит сыграть в отборочных играх – в апреле и марте, в мае – в полуфинале, а затем в сентябре пройдёт финал. Кроме того, внутри клуба пройдут закрытые игры, в которых в качестве жюри выступят капитаны команд, уже прошедших в финал сезона.Фото Владимира Макушкина