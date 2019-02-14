Клуб «Весёлый «Норникель» - одно из направлений работы корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер». Первые игры КВНН в Норильске прошли в 2003 году. С годами сформировалась Лига КВНН, в которой играют команды предприятий «Норникеля». Игра неизменно вызывает широкий резонанс в среде зрителей.
Новый сезон обещает массу открытий, потому что из 13 команд, заявивших о своём желании сразиться в этом году, большинство – новички, и всего три коллектива сезона - опытные игроки, в числе которых победители прошлого года - дудинская команда «Акватория».
«Ребята выбрали очень интересные форматы для своих команд, отлично подготовили выступления, я вижу очень высокий уровень, хотя на подготовку у команд был всего месяц. Дело в том, что в декабре только закончился приём заявок на участие от предприятий на 2019 год. И, если отбросить новогодние каникулы, то у сегодняшних участников сроки на подготовку были просто минимальными», - комментирует Жанна Филатова, куратор корпоративного проекта ДМС «Лидер».
В России 2019 год объявлен Годом культуры – Годом театра, поэтому организаторы предложили ребятам тему для игр - «Культурный сезон». На фестивале, открывающем сезон, команды представили трёхминутные выступления, традиционные визитные карточки в свободном стиле. В этих зарисовках участники самовыразились в музыкальных, сценических постановках и видеосюжетах.
Итак, на сцене Дворца культуры в фестивале встретились команды:
«НОКиЯ» - ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», почти ветераны, выступающие уже третий год и всё в одной форме;
«ЗаСКок» - ООО «Заполярная строительная компания» со слоганом «Обалденное чувство юмора!»;
«Мы ЗА» - команда, собранная из интриг, сплтен и расследований департамента безопасности медного завода;
«Ещё вчера» - Центр инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля», отличаются нордическим темпераментом и задором: «Функционально мы, как подорожник. Прикладываешь нас к проблемной зоне, и всё проходит»;
«Башня» - НФ «Институт «Норильскпроект» ООО «Институт «Гипроникель», впервые выступают не в качестве новичков: «Уже были в финале, чуть-чуть проиграли»;
«Медвежья услуга» - ООО «Медвежий ручей»: «За качество не отвечаем!»;
агентство «Мечты сбываются» - предприятия газового комплекса г. Норильска: АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз», АО «Таймыргаз»; «Газ с медного – достояние норильчан!»;
«Энерджи» - АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»: на страже хорошего настроения и тёплых щёчек;
«Без тормозов» - предприятие технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля», команда, которая на протяжении шести лет участвует в финале в качестве зрителя;
«Плохие парни» - сборная рудников «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый»: «Эффектно выйти нас вдохновил языческий обычай», - заявили, вынося жертвенный столб с привязанной девушкой;
«Новая Надежда» - Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова ЗФ «Норникеля»: приняли эстафетную палочку от лидеров прошлых лет, команды «Не молочный завод»: «Мы – круче Москвы!»;
«Зато красивые» - предприятие «Единое складское хозяйство» ЗФ «Норникеля»: девушки, с трудом оркончившие среднюю школу, что не мешает им смешно шутить;
«Акватория» - Заполярный транспортный филиал «Норникеля», чемпионы прошлого сезона, пытались по традиции передать свою лучшую шутку зрительному залу, но самолётик с ней, сделав круг, улетел к другим командам. Склока, драка, всеобщее ликование.
В течение сезона командам предстоит сыграть в отборочных играх – в апреле и марте, в мае – в полуфинале, а затем в сентябре пройдёт финал. Кроме того, внутри клуба пройдут закрытые игры, в которых в качестве жюри выступят капитаны команд, уже прошедших в финал сезона.
Фото Владимира Макушкина
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