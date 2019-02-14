Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 февраля 2019, 16:44



Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции.

Руководители религиозных организаций обязаны предоставлять отчётность только в случае получения ими в течение года денежных средств и иного имущества от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. Это делается в рамках ФЗ № 125 «О свободе совести и о религиозных объединениях». Всем руководителям НКО следует обратить особое внимание: 17 сентября 2018 года вступил в силу Приказ Минюста России от № 170 «Об утверждении форм отчётности некоммерческих организаций», при этом Приказ Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчётности некоммерческих организаций» утратил силу. Непредставление отчётов в установленные законом сроки является административным правонарушением и влечёт наказание в виде предупреждения или административного штрафа: на должностных лиц – от 300 до 500 рублей; на юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей. Дополнительную информацию можно получить в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю по телефонам: (391) 211-33-57, 227-90-91, 227-17-46, 211-11-38). Фото со слёта некоммерческих организаций «Партнёрство на местном уровне»

Просмотров:125 Руководители благотворительных организаций представляют ежегодный отчёт о своей деятельности в тот же срок, что и годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы. Объём отчёта установлен пунктом 2 статьи 19 ФЗ № 135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».Руководители религиозных организаций обязаны предоставлять отчётность только в случае получения ими в течение года денежных средств и иного имущества от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. Это делается в рамках ФЗ № 125 «О свободе совести и о религиозных объединениях».Всем руководителям НКО следует обратить особое внимание: 17 сентября 2018 года вступил в силу Приказ Минюста России от № 170 «Об утверждении форм отчётности некоммерческих организаций», при этом Приказ Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчётности некоммерческих организаций» утратил силу.Непредставление отчётов в установленные законом сроки является административным правонарушением и влечёт наказание в виде предупреждения или административного штрафа: на должностных лиц – от 300 до 500 рублей; на юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей.Дополнительную информацию можно получить в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю по телефонам: (391) 211-33-57, 227-90-91, 227-17-46, 211-11-38).Фото со слёта некоммерческих организаций «Партнёрство на местном уровне»