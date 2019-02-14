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14 февраля 2019, 18:28



110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.

Работы ведутся круглосуточно. На снегоуборке задействовано 110 единиц техники «Илан-Норильск» и ЦАТК.

Просмотров:101 Только за минувшие сутки со всех районов города вывезено более 10 тысяч тонн снега. Из них 4860 тонн собрали в Талнахе, 3330 тонн - в Центральном районе, 1 900 тонн - в Кайеркане.Работы ведутся круглосуточно. На снегоуборке задействовано 110 единиц техники «Илан-Норильск» и ЦАТК.