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14 февраля 2019, 18:43



Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения.

Как отметили в норильском военкомате, в 2018 году в Красноярском крае в различные военные училища поступили свыше двухсот человек при конкурсе в среднем четыре человека на место, 11 из поступивших - норильчане. Среди учебных заведений, которые выбрали наши земляки - Рязанское воздушно-десантное командное училище, Краснодарское училище лётчиков, Военно-космическая академия (Санкт-Петербург), Военная академия РХБЗ и инженерных войск (Кострома). Всего в России 36 военно-образовательных организаций. Будущие курсанты должны иметь образование не ниже 11 классов, быть в возрасте от 16 до 22 лет - для не проходивших военную службу по призыву, либо отслужить в армии до достижения 24 лет и иметь пригодное к армейской службе здоровье. При этом документы в военкомат необходимо подать до 1 апреля. Молодые люди пройдут предварительное медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Примечательно, что курсанты состоят на действительной военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия: обучение, проживание, питание и прочее – бесплатно. Время обучения в военном училище засчитывается в общий срок военной службы. Также следует помнить, что по программам подготовки высшего профессионального образования курсанты военного училища обучаются пять лет. Обучение по программам подготовки среднего профессионального образования составляет два года и десять месяцев. Ознакомиться с перечнем военных образовательных организаций Министерства обороны РФ и по всем интересующимся вопросам можно обратиться в военный комиссариат Норильска : ул. Нансена, 86а, кабинет 106. Телефоны для справок: 22-08-93, 22-95-13, 22-88-10. Фото aviators.neus

Просмотров:100 Комиссариат Норильска начал отбор кандидатов для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения Министерства обороны. Учёба за счёт госбюджета. В военкомат уже обратились 30 желающих, ещё 22 места пока свободно.Как отметили в норильском военкомате, в 2018 году в Красноярском крае в различные военные училища поступили свыше двухсот человек при конкурсе в среднем четыре человека на место, 11 из поступивших - норильчане. Среди учебных заведений, которые выбрали наши земляки - Рязанское воздушно-десантное командное училище, Краснодарское училище лётчиков, Военно-космическая академия (Санкт-Петербург), Военная академия РХБЗ и инженерных войск (Кострома). Всего в России 36 военно-образовательных организаций.Будущие курсанты должны иметь образование не ниже 11 классов, быть в возрасте от 16 до 22 лет - для не проходивших военную службу по призыву, либо отслужить в армии до достижения 24 лет и иметь пригодное к армейской службе здоровье. При этом документы в военкомат необходимо подать до 1 апреля. Молодые люди пройдут предварительное медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.Примечательно, что курсанты состоят на действительной военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия: обучение, проживание, питание и прочее – бесплатно. Время обучения в военном училище засчитывается в общий срок военной службы. Также следует помнить, что по программам подготовки высшего профессионального образования курсанты военного училища обучаются пять лет. Обучение по программам подготовки среднего профессионального образования составляет два года и десять месяцев.Ознакомиться с перечнем военных образовательных организаций Министерства обороны РФ и по всем интересующимся вопросам можно обратиться в военный комиссариат Норильска : ул. Нансена, 86а, кабинет 106. Телефоны для справок: 22-08-93, 22-95-13, 22-88-10.Фото aviators.neus