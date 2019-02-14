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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:43 Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения.
18:28 110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44 Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции.
16:41 В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.
16:06 Юные лыжники ДЮСШ № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам.
15:17 Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.
15:15 Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году.
15:10 В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46 И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе.
12:44 В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
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