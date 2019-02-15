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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 февраля 2019, 10:08

В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.


Постановление о введении запрета на срезку неокостеневших рогов (пантов) дикого северного оленя принято на заседании правительства Красноярского края.
Дикий северный олень - основной источник охотничьего промысла для коренных малочисленных народов, проживающих в северных районах края. От состояния его популяции во многом зависит благополучие семей охотников-промысловиков.
В Красноярском крае обитает крупнейшая в Евразии популяция дикого северного оленя. При этом состояние её ресурсов вызывает серьёзные опасения. Численность все последние годы сокращается, составляя сегодня всего около 400 тысяч особей.
Одной из наиболее острых проблем является незаконная срезка пантов с оленей. Браконьеры срезают их с живых особей, что в последующем в большинстве случаев приводит к гибели копытных. Согласно экспертному заключению Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики бесконтрольная срезка пантов с живых особей приводит к гибели этих животных в 70% случаев.
Введение запрета на срезку неокостеневших рогов с живых особей дикого северного оленя будет способствовать сохранению уникальной популяции. При этом нормативный документ принимается с учётом обращений Общественного совета при главе Таймырского муниципального района, общин коренных малочисленных народов Севера, на основании заключений специализированных научных организаций.
Напомним, работа по разработке мер по пресечению незаконного оборота пантов северного оленя особенно активно, в том числе и на Таймыре, началась в октябре прошлого года. По поручению главы Таймыра и с целью повышения эффективности охраны и рационального использования таймырской популяции дикого северного оленя администрацией муниципального района был подготовлен проект краевого закона о пресечении незаконного оборота пантов.
Фото kolymastory.com

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    Список новостей

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15:15   Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году. 15:10   В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46   И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе. 12:44   В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
12:17   Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11:37   В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.
11:28   Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» из-за непогоды переносится на вторник, 19 февраля. 11:27   Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
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 13 февраля 2019 
18:37   «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий. 16:39   Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23   Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом. 14:34   «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02   В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске. 12:21   Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15   В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая. 12:10   Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
12:08   В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек. 11:14   Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

 12 февраля 2019 
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16:04   Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости. 16:00   Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.
15:55   «Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец». 15:45   Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».
15:20   В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров. 15:13   Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37   «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP. 10:10   На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
10:08   В городе прошёл шашечный турнир среди детсадовцев Кайеркана.

 11 февраля 2019 
19:03   Единовременную материальную выплату до 300 тысяч рублей получат врачи высшей категории, приехавшие по приглашению на работу в Норильск в 2019 году.




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