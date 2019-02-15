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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:30 Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт.
13:27 «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
12:45 За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами.
12:42 Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.
12:32 Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме.
12:20 Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.
12:17 Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники.
12:13 Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.
11:53 С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества.
10:08 В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.
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