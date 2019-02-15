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15 февраля 2019, 10:08



В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.

Дикий северный олень - основной источник охотничьего промысла для коренных малочисленных народов, проживающих в северных районах края. От состояния его популяции во многом зависит благополучие семей охотников-промысловиков. В Красноярском крае обитает крупнейшая в Евразии популяция дикого северного оленя. При этом состояние её ресурсов вызывает серьёзные опасения. Численность все последние годы сокращается, составляя сегодня всего около 400 тысяч особей. Одной из наиболее острых проблем является незаконная срезка пантов с оленей. Браконьеры срезают их с живых особей, что в последующем в большинстве случаев приводит к гибели копытных. Согласно экспертному заключению Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики бесконтрольная срезка пантов с живых особей приводит к гибели этих животных в 70% случаев. Введение запрета на срезку неокостеневших рогов с живых особей дикого северного оленя будет способствовать сохранению уникальной популяции. При этом нормативный документ принимается с учётом обращений Общественного совета при главе Таймырского муниципального района, общин коренных малочисленных народов Севера, на основании заключений специализированных научных организаций. Напомним, работа по разработке мер по пресечению незаконного оборота пантов северного оленя особенно активно, в том числе и на Таймыре, началась в октябре прошлого года. По поручению главы Таймыра и с целью повышения эффективности охраны и рационального использования таймырской популяции дикого северного оленя администрацией муниципального района был подготовлен проект краевого закона о пресечении незаконного оборота пантов. Фото kolymastory.com

Просмотров:141 Постановление о введении запрета на срезку неокостеневших рогов (пантов) дикого северного оленя принято на заседании правительства Красноярского края.Дикий северный олень - основной источник охотничьего промысла для коренных малочисленных народов, проживающих в северных районах края. От состояния его популяции во многом зависит благополучие семей охотников-промысловиков.В Красноярском крае обитает крупнейшая в Евразии популяция дикого северного оленя. При этом состояние её ресурсов вызывает серьёзные опасения. Численность все последние годы сокращается, составляя сегодня всего около 400 тысяч особей.Одной из наиболее острых проблем является незаконная срезка пантов с оленей. Браконьеры срезают их с живых особей, что в последующем в большинстве случаев приводит к гибели копытных. Согласно экспертному заключению Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики бесконтрольная срезка пантов с живых особей приводит к гибели этих животных в 70% случаев.Введение запрета на срезку неокостеневших рогов с живых особей дикого северного оленя будет способствовать сохранению уникальной популяции. При этом нормативный документ принимается с учётом обращений Общественного совета при главе Таймырского муниципального района, общин коренных малочисленных народов Севера, на основании заключений специализированных научных организаций.Напомним, работа по разработке мер по пресечению незаконного оборота пантов северного оленя особенно активно, в том числе и на Таймыре, началась в октябре прошлого года. По поручению главы Таймыра и с целью повышения эффективности охраны и рационального использования таймырской популяции дикого северного оленя администрацией муниципального района был подготовлен проект краевого закона о пресечении незаконного оборота пантов.Фото kolymastory.com