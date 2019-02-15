Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2019, 11:53



С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества.

20 февраля в КДЦ им. Вл. Высоцкого в 18.30 пройдёт праздничная программа «Герои на все времена». Выступление дуэта «Чёрное золото», солиста вокальной студии Voices Евгения Серебрякова, ансамбля преподавателей «Призвание», норильского хора «Вдохновение» и других творческих коллективов станут приятным подарком для зрителей. Перед началом программы в фойе второго этажа центра вокально-инструментальные ансамбли «Камертон» и «Фаворит» создадут атмосферу праздника. Каждый желающий сможет сделать фотографию на память - в фотозоне «В солдатском строю» можно будет примерить элементы военной формы и ознакомиться с выставкой картин «Мужская исповедь» преподавателей художественного отделения Талнахской детской школы искусств. В этот же день, 20 февраля в 19.00, на сцене КДЦ «Юбилейный» пройдёт праздничный концерт «О мужестве, о доблести, о славе!». Защитников поздравят творческие коллективы Кайеркана и Норильска: ансамбль казачьей песни «Терек», ансамбль народного танца «Оганер», студия «Свои». Лейтмотивом праздника станут воспоминания о ратных подвигах защитников родного Отечества в разные периоды времени. Участники творческого объединения «Сцена и Я» представят театрализованную постановку «Идут по войне девчата…». Юные победители военно-спортивной игры «Патриот-2019» исполнят для зрителей строевую песню и продемонстрируют физическую подготовку. В фойе первого этажа участники военно-патриотического клуба «Диверсант» проведут мастер-класс по сборке и разборке оружия. На следующий день, 21 февраля, в Городском центре культуры гостей праздника встретит ансамбль Brass-Banda Кайерканской детской школы искусств. В 18.00 в Большом зале состоится праздничный концерт «Герой вне времени», который покажет ценность защитников Отечества во все времена: военные и мирные. Защитник Отечества – это не только солдат, военный, сотрудник силовых структур. Это и любящий муж, и заботливый отец, и мудрый дедушка, и верный друг. Это каждый, кто чтит историю своей Родины, память о героях, созидавших её веками. Защитник Отечества – это не конкретные действия в данный момент, это состояние души, сила воли, непоколебимость патриотических убеждений. Все эти идеи будут отражаться в диалогах ведущих, а поддержат праздничное настроение творческие коллективы Большого Норильска. В выставочном зале можно будет увидеть тематическую выставку и сделать памятные снимки в фотозоне. 22 февраля в 18.00 в зрительном зале Снежногорского филиала Городского центра культуры в честь защитников Отечества прозвучат самые тёплые слова и поздравления. Праздничную атмосферу создадут участники художественной самодеятельности, подготовившие яркие концертные номера. Вход на мероприятия по пригласительным билетам, о наличии уточнять в кассах центров культуры.

Просмотров:98 Празднование Дня защитника Отечества начнётся 20 февраля с районов Норильска – Талнаха и Кайеркана.20 февраля в КДЦ им. Вл. Высоцкого в 18.30 пройдёт праздничная программа «Герои на все времена». Выступление дуэта «Чёрное золото», солиста вокальной студии Voices Евгения Серебрякова, ансамбля преподавателей «Призвание», норильского хора «Вдохновение» и других творческих коллективов станут приятным подарком для зрителей. Перед началом программы в фойе второго этажа центра вокально-инструментальные ансамбли «Камертон» и «Фаворит» создадут атмосферу праздника. Каждый желающий сможет сделать фотографию на память - в фотозоне «В солдатском строю» можно будет примерить элементы военной формы и ознакомиться с выставкой картин «Мужская исповедь» преподавателей художественного отделения Талнахской детской школы искусств.В этот же день, 20 февраля в 19.00, на сцене КДЦ «Юбилейный» пройдёт праздничный концерт «О мужестве, о доблести, о славе!». Защитников поздравят творческие коллективы Кайеркана и Норильска: ансамбль казачьей песни «Терек», ансамбль народного танца «Оганер», студия «Свои». Лейтмотивом праздника станут воспоминания о ратных подвигах защитников родного Отечества в разные периоды времени. Участники творческого объединения «Сцена и Я» представят театрализованную постановку «Идут по войне девчата…». Юные победители военно-спортивной игры «Патриот-2019» исполнят для зрителей строевую песню и продемонстрируют физическую подготовку. В фойе первого этажа участники военно-патриотического клуба «Диверсант» проведут мастер-класс по сборке и разборке оружия.На следующий день, 21 февраля, в Городском центре культуры гостей праздника встретит ансамбль Brass-Banda Кайерканской детской школы искусств. В 18.00 в Большом зале состоится праздничный концерт «Герой вне времени», который покажет ценность защитников Отечества во все времена: военные и мирные. Защитник Отечества – это не только солдат, военный, сотрудник силовых структур. Это и любящий муж, и заботливый отец, и мудрый дедушка, и верный друг. Это каждый, кто чтит историю своей Родины, память о героях, созидавших её веками. Защитник Отечества – это не конкретные действия в данный момент, это состояние души, сила воли, непоколебимость патриотических убеждений. Все эти идеи будут отражаться в диалогах ведущих, а поддержат праздничное настроение творческие коллективы Большого Норильска. В выставочном зале можно будет увидеть тематическую выставку и сделать памятные снимки в фотозоне.22 февраля в 18.00 в зрительном зале Снежногорского филиала Городского центра культуры в честь защитников Отечества прозвучат самые тёплые слова и поздравления. Праздничную атмосферу создадут участники художественной самодеятельности, подготовившие яркие концертные номера.Вход на мероприятия по пригласительным билетам, о наличии уточнять в кассах центров культуры.