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15 февраля 2019, 12:13



Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.

На празднике, который состоялся 14 февраля, юбиляров поздравила новый председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович. Среди многочисленных гостей был и выпускник сада 1985 года, работник никелевого завода Сергей Терёхин, теперь он глава семьи, которая считается одной из самых творческих в "Оленёнке". В этот день отметила личный юбилей ветеран детского сада с почти 30-летним стажем сторож Римма Вожова, она была в числе тех, кто удостоился благодарственных писем от главы города и Норильского городского Совета депутатов. Сюрпризом стал приход девятимесячного оленёнка Аякли, чьё имя означает "быстрая". Это был оригинальный подарок от "Заполярной правды" и родовой общины нганасан "Ня Танса", председатель которой Валерия Болгова вырастила оленёнка в хозяйстве на берегу реки Норильская. Дети были в восторге, ведь многие увидели оленя впервые. Все с удовольствием фотографировались с необычной гостьей.

Просмотров:89 Один из старейших детских садов Норильска был открыт для 325 воспитанников в феврале 1969 года в максимально короткий срок благодаря вкладу первых сотрудников во главе с директором Лидией Коробанько и шефов из "Норильскэнергопромстроя". Сейчас "Оленёнок" под руководством Марины Карпиковой - это передовое дошкольное учреждение с двумя корпусами, где 119 сотрудников заботятся о 519 малышах в 20 группах. Детский сад "Оленёнок" за большие успехи в воспитании и развитии норильчат включён в национальный реестр ведущих образовательных учреждений, неоднократно становился лауреатом всероссийского конкурса "Детский сад года", побеждал во многих всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах.На празднике, который состоялся 14 февраля, юбиляров поздравила новый председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович. Среди многочисленных гостей был и выпускник сада 1985 года, работник никелевого завода Сергей Терёхин, теперь он глава семьи, которая считается одной из самых творческих в "Оленёнке". В этот день отметила личный юбилей ветеран детского сада с почти 30-летним стажем сторож Римма Вожова, она была в числе тех, кто удостоился благодарственных писем от главы города и Норильского городского Совета депутатов.Сюрпризом стал приход девятимесячного оленёнка Аякли, чьё имя означает "быстрая". Это был оригинальный подарок от "Заполярной правды" и родовой общины нганасан "Ня Танса", председатель которой Валерия Болгова вырастила оленёнка в хозяйстве на берегу реки Норильская. Дети были в восторге, ведь многие увидели оленя впервые. Все с удовольствием фотографировались с необычной гостьей.