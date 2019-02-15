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15 февраля 2019, 12:17



Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники.

В 2019 г. парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех без исключения горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Набольшее количество техники получит рудник «Октябрьский» — 36 единиц, на «Таймырский» поступит 31 машина, «Комсомольский» — 21, «Скалистый» — 9, «Маяк» — 7, «Кайерканский» — 1. Вся поступающая техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в условиях горного производства. Техника произведена на предприятиях концернов Atlas Copco (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия), что гарантирует их качество и надежность. В списке закупаемой для Норильска техники: погрузочно-доставочные, кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы и вспомогательная техника. Среди них также самоходные буровые установки нового поколения — Sandvik DD422i. Это электрогидравлическая установка с интеллектуальной системой управления, созданная для проходки горных выработок и тоннелей, которую отличают высочайшие эксплуатационные характеристики в сочетании с точностью и надёжностью в работе. Передовая система управления этой самоходной буровой установкой предлагает широкий спектр возможностей автоматизации буровых операций, что обеспечивает повышенную производительность и снижение затрат. Продуманный дизайн, конструкции и проверенные на практике компоненты обеспечивают безопасное и надёжное рабочее пространство для операторов. По материалам пресс-службы Фото пресс-службы ЗФ "Норникель"

Просмотров:85 На горные подразделения Заполярного филиала в течение 2019 года поступят 105 единиц специализированной горной техники различного вида, типа и назначения стоимостью 4,3 млрд руб. Из них 38 единиц основного технологического оборудования на 2,6 млрд рублей и 67 единиц техники вспомогательного назначения стоимостью 1,7 млрд. В прошлом году Норильск получил 55 единиц самоходного оборудования на сумму 1,6 млрд рублей.В 2019 г. парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех без исключения горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Набольшее количество техники получит рудник «Октябрьский» — 36 единиц, на «Таймырский» поступит 31 машина, «Комсомольский» — 21, «Скалистый» — 9, «Маяк» — 7, «Кайерканский» — 1.Вся поступающая техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в условиях горного производства. Техника произведена на предприятиях концернов Atlas Copco (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия), что гарантирует их качество и надежность.В списке закупаемой для Норильска техники: погрузочно-доставочные, кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы и вспомогательная техника. Среди них также самоходные буровые установки нового поколения — Sandvik DD422i. Это электрогидравлическая установка с интеллектуальной системой управления, созданная для проходки горных выработок и тоннелей, которую отличают высочайшие эксплуатационные характеристики в сочетании с точностью и надёжностью в работе.Передовая система управления этой самоходной буровой установкой предлагает широкий спектр возможностей автоматизации буровых операций, что обеспечивает повышенную производительность и снижение затрат. Продуманный дизайн, конструкции и проверенные на практике компоненты обеспечивают безопасное и надёжное рабочее пространство для операторов.По материалам пресс-службыФото пресс-службы ЗФ "Норникель"