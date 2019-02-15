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15 февраля 2019, 12:20



Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.

Напомним, в первом круге в Ухте победу праздновали норильчане – 6:2 и 4:3. Также добавим, что на сегодняшний день у «Норильского никеля» 38 очков и пятое место в турнирной таблице. «Ухта» расположилась на последнем, десятом месте с 12 очками в активе. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:97 В рамках 13-го тура МФК «Норильский никель» дома встретится с «Ухтой». Матчи пройдут в эти выходные, 16-17 февраля, во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 17.00.Напомним, в первом круге в Ухте победу праздновали норильчане – 6:2 и 4:3.Также добавим, что на сегодняшний день у «Норильского никеля» 38 очков и пятое место в турнирной таблице. «Ухта» расположилась на последнем, десятом месте с 12 очками в активе.Фото mfcnornik.ru