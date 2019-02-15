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15 февраля 2019, 12:32



Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме.

Сейчас на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель продолжает действовать временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Автобусы НПОПАТ ходят по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, отправление по мере накопления пассажиров. Штормовое предупреждение, объявленное утром 12 февраля, сохраняется.

Просмотров:88 Сегодня по решению НПОПАТ работа автобусов по маршрутам № 31 и № 33 осуществляется по расписанию. Напомним, 12 и 13 февраля на данных направлениях организовывались автобусные колонны, а вчера и вовсе движение автобусов было полностью парализовано из-за пурги.Сейчас на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель продолжает действовать временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Автобусы НПОПАТ ходят по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, отправление по мере накопления пассажиров.Штормовое предупреждение, объявленное утром 12 февраля, сохраняется.