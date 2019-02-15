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15 февраля 2019, 12:42



Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.

Кроме того, сегодня в 18.00 в ГЦК пройдёт концертная программа "Мы уходим!", посвящённая 30-летию вывода войск. В ходе Афганской войны, которая длилась более девяти лет, погибли 11 норильчан. Сегодня их имена высечены на монументе "Чёрный тюльпан".

Просмотров:89 Отдать дань памяти воинам-интернационалистам и возложить цветы к монументу в Комсомольском парке норильчан приглашают к 16.00. В мероприятии примут участие члены Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов.Кроме того, сегодня в 18.00 в ГЦК пройдёт концертная программа "Мы уходим!", посвящённая 30-летию вывода войск.В ходе Афганской войны, которая длилась более девяти лет, погибли 11 норильчан. Сегодня их имена высечены на монументе "Чёрный тюльпан".