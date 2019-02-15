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15 февраля 2019, 12:45



За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами.

В этом году приглашённые участники, руководители различных промышленных и муниципальных структур, предприниматели и экологи, работали в командах по принципу мозгового штурма и итоговых резолюций. «Производство, охрана труда и экология» - в этом ключе стоило определить ряд задач, заполнив специальную анкету. Эксперты, работая в группах, должны были выбрать из 12 пунктов анкеты те, которые, на их взгляд, наиболее точно отражают вклад «Норникеля» в достижение целей устойчивого развития (ЦУР) и публично защитить свои убеждения. На заседании обсуждался вопрос, как уменьшить негативное экологическое воздействие от промышленных выбросов, повысить качество воды, а также - насколько движение государства может оказать влияние на «Норникель» в плане создания новых возможностей, рисков и прочего. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:77 Такой формат встречи традиционно заявлен для определения и поисков путей решения самых насущных проблем города и комбината.В этом году приглашённые участники, руководители различных промышленных и муниципальных структур, предприниматели и экологи, работали в командах по принципу мозгового штурма и итоговых резолюций.«Производство, охрана труда и экология» - в этом ключе стоило определить ряд задач, заполнив специальную анкету.Эксперты, работая в группах, должны были выбрать из 12 пунктов анкеты те, которые, на их взгляд, наиболее точно отражают вклад «Норникеля» в достижение целей устойчивого развития (ЦУР) и публично защитить свои убеждения.На заседании обсуждался вопрос, как уменьшить негативное экологическое воздействие от промышленных выбросов, повысить качество воды, а также - насколько движение государства может оказать влияние на «Норникель» в плане создания новых возможностей, рисков и прочего.Фото Марины Хорошевской