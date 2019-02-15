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15 февраля 2019, 13:27



«Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».

Напомним, конкурс проводится «Норникелем» среди некоммерческих организаций и бюджетных учреждений на территории Норильска, Таймыра и в городах присутствия компании. Рассматриваются проекты в целом ряде номинаций, среди которых «Полюс будущего», «Полюс города», «Полюс добра». Все они направлены на социальную поддержку горожан, формирование творческой активности в сфере экологии, культуры, спорта, исследований культурного наследия и во многих других направлениях. Грантовый фонд конкурса в этом году в общей сложности составил 125 миллионов рублей. Только от Норильска на «Мир новых возможностей» было подано 202 заявки от 126 организаций. Лучшими в Норильске и на Таймыре признаны 63 проекта от 57 организаций. Они будут профинансированы компанией на сумму 59,5 миллиона рублей.

Просмотров:67 В рамках форума социальных технологий, ещё до его официального открытия, состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей».Напомним, конкурс проводится «Норникелем» среди некоммерческих организаций и бюджетных учреждений на территории Норильска, Таймыра и в городах присутствия компании. Рассматриваются проекты в целом ряде номинаций, среди которых «Полюс будущего», «Полюс города», «Полюс добра». Все они направлены на социальную поддержку горожан, формирование творческой активности в сфере экологии, культуры, спорта, исследований культурного наследия и во многих других направлениях.Грантовый фонд конкурса в этом году в общей сложности составил 125 миллионов рублей. Только от Норильска на «Мир новых возможностей» было подано 202 заявки от 126 организаций. Лучшими в Норильске и на Таймыре признаны 63 проекта от 57 организаций. Они будут профинансированы компанией на сумму 59,5 миллиона рублей.