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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 февраля 2019, 13:27

«Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».


В рамках форума социальных технологий, ещё до его официального открытия, состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей».
Напомним, конкурс проводится «Норникелем» среди некоммерческих организаций и бюджетных учреждений на территории Норильска, Таймыра и в городах присутствия компании. Рассматриваются проекты в целом ряде номинаций, среди которых «Полюс будущего», «Полюс города», «Полюс добра». Все они направлены на социальную поддержку горожан, формирование творческой активности в сфере экологии, культуры, спорта, исследований культурного наследия и во многих других направлениях.
Грантовый фонд конкурса в этом году в общей сложности составил 125 миллионов рублей. Только от Норильска на «Мир новых возможностей» было подано 202 заявки от 126 организаций. Лучшими в Норильске и на Таймыре признаны 63 проекта от 57 организаций. Они будут профинансированы компанией на сумму 59,5 миллиона рублей.

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    Список новостей

 15 февраля 2019 
13:30   Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт. 13:27   «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
12:45   За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами. 12:42   Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.
12:32   Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме. 12:20   Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.
12:17   Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники. 12:13   Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.
11:53   С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 10:08   В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.

 14 февраля 2019 
18:43   Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения. 18:28   110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44   Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции. 16:41   В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.
16:06   Юные лыжники спортивной школы № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам. 15:17   Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.
15:15   Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году. 15:10   В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46   И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе. 12:44   В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
12:17   Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11:37   В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.
11:28   Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» из-за непогоды переносится на вторник, 19 февраля. 11:27   Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
11:25   Нереализованные по муниципальным учреждениям города новогодние подарки для детей работников бюджетной сферы теперь будут раздавать во время городских праздников. 10:08   На страже безопасности. Школьники учат детсадовцев правилам дорожного движения.

 13 февраля 2019 
18:37   «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий. 16:39   Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23   Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом. 14:34   «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02   В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске. 12:21   Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15   В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая. 12:10   Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
12:08   В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек. 11:14   Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

 12 февраля 2019 
16:49   Универсиада всё ближе к Красноярску: региональный этап Эстафеты огня прошёл в Зеленогорске. 16:37   Время выхода следующей колонны автобусов к «Надежде» - 17.45.
16:04   Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости. 16:00   Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.
15:55   «Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец». 15:45   Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».
15:20   В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров. 15:13   Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37   «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP. 10:10   На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
10:08   В городе прошёл шашечный турнир среди детсадовцев Кайеркана.

 11 февраля 2019 
19:03   Единовременную материальную выплату до 300 тысяч рублей получат врачи высшей категории, приехавшие по приглашению на работу в Норильск в 2019 году.




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