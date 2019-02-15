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15 февраля 2019, 13:30



Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт.

После торжественной церемонии открытия гости и приглашенные разошлись по различным тематическим площадкам, чтобы обсудить, как они могут повлиять на изменение уже существующих пространств в Норильске. В Зеленом фойе Дворца культуры обсудят вопросы городской среды, в Синем зале - городскую инфраструктуру и её содержание. Театральное кафе превратится в площадку для обсуждения того, что каждый из нас может предложить своему городу, подъезду, двору; а в Паркетном зале в ближайшие два часа норильские учителя будут дискутировать на тему изменений в школьном и образовательном пространстве - специально для этой категории участников стартовал проект форума «Перемена». Модерировать и направлять работу по каждому из направлений будут опытные спикеры из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:56 Сегодня участники форума на восьми разных площадках в течение дня совместно с экспертами будут предлагать идеи, как сделать Норильск лучше, чем наполнить окружающее нас пространство. Именно это стало темой форума нынешнего года, с его деловыми играми и мастер-классами.После торжественной церемонии открытия гости и приглашенные разошлись по различным тематическим площадкам, чтобы обсудить, как они могут повлиять на изменение уже существующих пространств в Норильске.В Зеленом фойе Дворца культуры обсудят вопросы городской среды, в Синем зале - городскую инфраструктуру и её содержание. Театральное кафе превратится в площадку для обсуждения того, что каждый из нас может предложить своему городу, подъезду, двору; а в Паркетном зале в ближайшие два часа норильские учителя будут дискутировать на тему изменений в школьном и образовательном пространстве - специально для этой категории участников стартовал проект форума «Перемена».Модерировать и направлять работу по каждому из направлений будут опытные спикеры из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.Фото Владимира Макушкина