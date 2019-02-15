Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2019, 14:25



В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.

Руководитель танцевально-спортивного клуба «Норд-данс» судья I категории Российского танцевального союза Евгений Иванцов рассказал, что тема концерта выбрана не случайно. «Бальный танец – он изначально про любовь, про отношения, эмоции. Мы решили в разгар норильской зимы напомнить зрителям, как проявляется это чувство. Хочется, чтобы люди отвлеклись от повседневных забот и ощутили то прекрасное состояние, которое необходимо каждому из нас, независимо от возраста, времени года и географического положения. С помощью танца артисты представят любовь с разных сторон: не только между мужчиной и женщиной, но и любовь к детям, семье, друзьям...» Несмотря на то что номера не связаны между собой, зритель сможет проследить некую сюжетную линию. По словам Евгения Иванцова, все номера программы эксклюзивные. Среди них и латиноамериканские - румба, джайв, самба, ча-ча-ча, и танцы из европейской программы - классический и венский вальсы, фокстрот, разнообразные стилизации. Среди участников концерта специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Алёна Смирнова. Она занимается танцами с семи лет и уверена, что хобби и работа отлично дополняют друг друга. «Моя деятельность в АРН во многом связана с творчеством. Занятия танцами помогают учесть ощущения и зрителей, и артистов. Это очень важно при подготовке проектов. А шоу #ЛюбовьСуществует ещё и поможет нам создать в Норильске весеннее настроение. Очень на это надеюсь». Концерт в течение дня пройдёт четыре раза: в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. Билеты продаются в кассе ГЦК и в танцевально-спортивном клубе «Норд-данс» на ул. Нансена, 24 (кирпичная пристройка). В день концерта их можно будет приобрести и в театре. Справки по телефону 8 902 551 28 85. Фото АРН

Просмотров:181 В воскресенье, 17 февраля, на сцене театра выступят участники танцевально-спортивного клуба «Норд-данс», а также воспитанники ансамблей «Фиеста» и «Солнечный ветер» Городского центра культуры под руководством Ольги Радунцевой, сообщает Агентство развития Норильска.Руководитель танцевально-спортивного клуба «Норд-данс» судья I категории Российского танцевального союза Евгений Иванцов рассказал, что тема концерта выбрана не случайно.«Бальный танец – он изначально про любовь, про отношения, эмоции. Мы решили в разгар норильской зимы напомнить зрителям, как проявляется это чувство. Хочется, чтобы люди отвлеклись от повседневных забот и ощутили то прекрасное состояние, которое необходимо каждому из нас, независимо от возраста, времени года и географического положения. С помощью танца артисты представят любовь с разных сторон: не только между мужчиной и женщиной, но и любовь к детям, семье, друзьям...»Несмотря на то что номера не связаны между собой, зритель сможет проследить некую сюжетную линию. По словам Евгения Иванцова, все номера программы эксклюзивные. Среди них и латиноамериканские - румба, джайв, самба, ча-ча-ча, и танцы из европейской программы - классический и венский вальсы, фокстрот, разнообразные стилизации.Среди участников концерта специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Алёна Смирнова. Она занимается танцами с семи лет и уверена, что хобби и работа отлично дополняют друг друга.«Моя деятельность в АРН во многом связана с творчеством. Занятия танцами помогают учесть ощущения и зрителей, и артистов. Это очень важно при подготовке проектов. А шоу #ЛюбовьСуществует ещё и поможет нам создать в Норильске весеннее настроение. Очень на это надеюсь».Концерт в течение дня пройдёт четыре раза: в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. Билеты продаются в кассе ГЦК и в танцевально-спортивном клубе «Норд-данс» на ул. Нансена, 24 (кирпичная пристройка). В день концерта их можно будет приобрести и в театре. Справки по телефону 8 902 551 28 85.Фото АРН