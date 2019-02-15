Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 февраля 2019, 14:25

В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.


В воскресенье, 17 февраля, на сцене театра выступят участники танцевально-спортивного клуба «Норд-данс», а также воспитанники ансамблей «Фиеста» и «Солнечный ветер» Городского центра культуры под руководством Ольги Радунцевой, сообщает Агентство развития Норильска.
Руководитель танцевально-спортивного клуба «Норд-данс» судья I категории Российского танцевального союза Евгений Иванцов рассказал, что тема концерта выбрана не случайно.
«Бальный танец – он изначально про любовь, про отношения, эмоции. Мы решили в разгар норильской зимы напомнить зрителям, как проявляется это чувство. Хочется, чтобы люди отвлеклись от повседневных забот и ощутили то прекрасное состояние, которое необходимо каждому из нас, независимо от возраста, времени года и географического положения. С помощью танца артисты представят любовь с разных сторон: не только между мужчиной и женщиной, но и любовь к детям, семье, друзьям...»
Несмотря на то что номера не связаны между собой, зритель сможет проследить некую сюжетную линию. По словам Евгения Иванцова, все номера программы эксклюзивные. Среди них и латиноамериканские - румба, джайв, самба, ча-ча-ча, и танцы из европейской программы - классический и венский вальсы, фокстрот, разнообразные стилизации.
Среди участников концерта специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Алёна Смирнова. Она занимается танцами с семи лет и уверена, что хобби и работа отлично дополняют друг друга.
«Моя деятельность в АРН во многом связана с творчеством. Занятия танцами помогают учесть ощущения и зрителей, и артистов. Это очень важно при подготовке проектов. А шоу #ЛюбовьСуществует ещё и поможет нам создать в Норильске весеннее настроение. Очень на это надеюсь».
Концерт в течение дня пройдёт четыре раза: в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. Билеты продаются в кассе ГЦК и в танцевально-спортивном клубе «Норд-данс» на ул. Нансена, 24 (кирпичная пристройка). В день концерта их можно будет приобрести и в театре. Справки по телефону 8 902 551 28 85.
Фото АРН
Просмотров:181
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 февраля 2019 
18:14   Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск. 17:52   Норильская транспортная прокуратура разъясняет.
17:23   «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса. 17:18   В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13   В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 17:11   «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19   Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты. 14:57   На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России». 14:25   В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
13:30   Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт. 13:27   «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
12:45   За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами. 12:42   Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.
12:32   Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме. 12:20   Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.
12:17   Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники. 12:13   Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.
11:53   С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 10:08   В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.

 14 февраля 2019 
18:43   Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения. 18:28   110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44   Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции. 16:41   В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.
16:06   Юные лыжники спортивной школы № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам. 15:17   Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.
15:15   Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году. 15:10   В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46   И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе. 12:44   В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
12:17   Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11:37   В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.
11:28   Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» из-за непогоды переносится на вторник, 19 февраля. 11:27   Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
11:25   Нереализованные по муниципальным учреждениям города новогодние подарки для детей работников бюджетной сферы теперь будут раздавать во время городских праздников. 10:08   На страже безопасности. Школьники учат детсадовцев правилам дорожного движения.

 13 февраля 2019 
18:37   «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий. 16:39   Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23   Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом. 14:34   «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02   В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске. 12:21   Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15   В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая. 12:10   Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
12:08   В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек. 11:14   Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

 12 февраля 2019 
16:49   Универсиада всё ближе к Красноярску: региональный этап Эстафеты огня прошёл в Зеленогорске. 16:37   Время выхода следующей колонны автобусов к «Надежде» - 17.45.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх