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15 февраля 2019, 14:57



На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.

Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. В рамках проекта предусмотрена установка двух паровых котлов типа Е-500-13,8-560Г и двух паровых турбин типа Т-120/130-12,8. Модернизация Норильской ТЭЦ-2 пройдёт в три этапа в условиях действующей станции. На первом запланирована реконструкция главного корпуса и газоходов от оси «Д/4-6» главного корпуса до дымовой трубы. Также будут сооружены пристройки к закрытому распределительному устройству 110 кВ, компрессорная станция с технологической эстакадой, связывающей станцию с главным корпусом, эстакада тепловыводов, построена переходная галерея с кабельными коробами из главного корпуса в закрытое распределительное устройство 110 кВ, установлены баки аварийного слива трансформаторного и турбинного масел. Вторым этапом пройдут работы по реконструкции главного корпуса и газоходов от оси «Д/11-13» главного корпуса до дымовой трубы. Проектом предусмотрена и установка трансформаторов с эстакадами токопроводов и переустройством путей перекатки трансформаторов в осях 7-15 главного корпуса. В ходе третьего этапа проекта построят насосную станцию противопожарного водоснабжения с баками запаса противопожарной воды, заменят внешнее кольцо пожаротушения, что обеспечит необходимый уровень безопасности противопожарной системы здания главного корпуса. Генеральный проектировщик - публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Фото: elec.ru

Просмотров:212 Главгосэкспертиза России рассмотрела проект реконструкции технологического оборудования и строительных конструкций Норильской ТЭЦ-2. Реализация проекта позволит заместить выбывающие мощности, отработавшие нормативный срок службы, и обеспечить потребности в электрической и тепловой энергии отдельных промышленных и жилых районов Норильска, в том числе структурных предприятий ЗФ «Норникеля».Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.В рамках проекта предусмотрена установка двух паровых котлов типа Е-500-13,8-560Г и двух паровых турбин типа Т-120/130-12,8.Модернизация Норильской ТЭЦ-2 пройдёт в три этапа в условиях действующей станции. На первом запланирована реконструкция главного корпуса и газоходов от оси «Д/4-6» главного корпуса до дымовой трубы. Также будут сооружены пристройки к закрытому распределительному устройству 110 кВ, компрессорная станция с технологической эстакадой, связывающей станцию с главным корпусом, эстакада тепловыводов, построена переходная галерея с кабельными коробами из главного корпуса в закрытое распределительное устройство 110 кВ, установлены баки аварийного слива трансформаторного и турбинного масел.Вторым этапом пройдут работы по реконструкции главного корпуса и газоходов от оси «Д/11-13» главного корпуса до дымовой трубы. Проектом предусмотрена и установка трансформаторов с эстакадами токопроводов и переустройством путей перекатки трансформаторов в осях 7-15 главного корпуса.В ходе третьего этапа проекта построят насосную станцию противопожарного водоснабжения с баками запаса противопожарной воды, заменят внешнее кольцо пожаротушения, что обеспечит необходимый уровень безопасности противопожарной системы здания главного корпуса.Генеральный проектировщик - публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».Фото: elec.ru