Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 февраля 2019, 15:19

Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты.


Снегоуборщики работают круглосуточно, в две смены: на улицы и дороги Большого Норильска выходит порядка 50 единиц снегоуборочной техники плюс столько же дорожных рабочих. Об этом рассказал начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор» Евгений Болгов.
За сутки с дорог города вывозится порядка 10 тысяч тонн снега: половина этой цифры приходится на самый снегозаносимый Талнах, из Норильска вывозят по 3 тысячи тонн снега ежедневно, из Кайеркана, где меньше снегозадержание, – по 2 тысячи тонн. В приоритете у снегоуборщиков - центральные улицы и трассы, где ходит больше всего автобусов и машин, ведь главная их задача в снежную погоду - обеспечивать проезд транспорта.
Снегоуборку во дворах ведут управляющие организации. Сейчас в режиме штормового предупреждения на придомовые территории они вывели больше техники. Как рассказала замначальника УЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина, если в январе работало 25 погрузчиков и 10 самосвалов, то в феврале - те же 25 погрузчиков, но уже 45 самосвалов. Соответственно вырос и объём вывезенного снега: в январе эта цифра равнялась 78 тысячам кубометров, а уже за половину февраля вывезли 75 тысяч кубометров снега. Увеличен и период работы техники: сейчас график работы - с 8 до 22 часов.
В соответствии с договорами обслуживания в феврале управляющие компании должны вывозить с придомовых территорий 15 % от выпавшего количества снега, остальное складируется во дворах, при этом очистка проездов и проходов - обязательна. Если горожан не удовлетворяет уборка снега в их дворах, необходимо оставить заявку в диспетчерской своей управляющей компании, если реакции нет – звоните в единую диспетчерскую службу управления городского хозяйства - 43-70-57 (добавочный 2305).
При этом качественно чистить дворы зачастую мешает припаркованная техника и брошенные «подснежники». Как напомнила главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич, правила благоустройства запрещают жителям надолго оставлять свои машины во дворах, это касается как исправной техники, так и разукомплектованных машин. За нарушение правил положен административный штраф: на физических лиц – 1-2 тысячи рублей, на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30-100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются примерно вдвое.
Фото Ирины Яринской

Просмотров:299
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 февраля 2019 
18:14   Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск. 17:52   Норильская транспортная прокуратура разъясняет.
17:23   «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса. 17:18   В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13   В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 17:11   «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19   Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты. 14:57   На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России». 14:25   В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
13:30   Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт. 13:27   «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
12:45   За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами. 12:42   Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.
12:32   Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме. 12:20   Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.
12:17   Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники. 12:13   Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.
11:53   С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 10:08   В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.

 14 февраля 2019 
18:43   Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения. 18:28   110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44   Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции. 16:41   В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.
16:06   Юные лыжники спортивной школы № 3 вернулись со сборов с наградами и готовы к новым победам. 15:17   Шушенское и Минусинск - новые города на пути Эстафеты огня Универсиады-2019.
15:15   Не все запланированные ремонты жилых домов будут выполнены в 2019 году. 15:10   В Норильске чествовали лучших спортсменов года.
12:46   И снова лучшие – на этот раз норильчане привезли из Красноярска награды в соревнованиях по спортивной борьбе. 12:44   В Норильске пройдёт IX Традиционный городской турнир по карате памяти Олега Александровича Курмышева.
12:17   Через личный кабинет теперь в Норильске можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. 11:37   В связи с ухудшением погоды норильчанам рекомендуют не выезжать на дороги города на личном автотранспорте.
11:28   Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» из-за непогоды переносится на вторник, 19 февраля. 11:27   Председатель постоянной комиссии по соцполитике Норильского горсовета Владимир Бондарь сложил свои полномочия.
11:25   Нереализованные по муниципальным учреждениям города новогодние подарки для детей работников бюджетной сферы теперь будут раздавать во время городских праздников. 10:08   На страже безопасности. Школьники учат детсадовцев правилам дорожного движения.

 13 февраля 2019 
18:37   «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий. 16:39   Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23   Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом. 14:34   «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31   Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку. 13:28   Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02   В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске. 12:21   Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15   В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая. 12:10   Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
12:08   В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек. 11:14   Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

 12 февраля 2019 
16:49   Универсиада всё ближе к Красноярску: региональный этап Эстафеты огня прошёл в Зеленогорске. 16:37   Время выхода следующей колонны автобусов к «Надежде» - 17.45.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх