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15 февраля 2019, 15:19



Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты.

За сутки с дорог города вывозится порядка 10 тысяч тонн снега: половина этой цифры приходится на самый снегозаносимый Талнах, из Норильска вывозят по 3 тысячи тонн снега ежедневно, из Кайеркана, где меньше снегозадержание, – по 2 тысячи тонн. В приоритете у снегоуборщиков - центральные улицы и трассы, где ходит больше всего автобусов и машин, ведь главная их задача в снежную погоду - обеспечивать проезд транспорта. Снегоуборку во дворах ведут управляющие организации. Сейчас в режиме штормового предупреждения на придомовые территории они вывели больше техники. Как рассказала замначальника УЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина, если в январе работало 25 погрузчиков и 10 самосвалов, то в феврале - те же 25 погрузчиков, но уже 45 самосвалов. Соответственно вырос и объём вывезенного снега: в январе эта цифра равнялась 78 тысячам кубометров, а уже за половину февраля вывезли 75 тысяч кубометров снега. Увеличен и период работы техники: сейчас график работы - с 8 до 22 часов. В соответствии с договорами обслуживания в феврале управляющие компании должны вывозить с придомовых территорий 15 % от выпавшего количества снега, остальное складируется во дворах, при этом очистка проездов и проходов - обязательна. Если горожан не удовлетворяет уборка снега в их дворах, необходимо оставить заявку в диспетчерской своей управляющей компании, если реакции нет – звоните в единую диспетчерскую службу управления городского хозяйства - 43-70-57 (добавочный 2305). При этом качественно чистить дворы зачастую мешает припаркованная техника и брошенные «подснежники». Как напомнила главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич, правила благоустройства запрещают жителям надолго оставлять свои машины во дворах, это касается как исправной техники, так и разукомплектованных машин. За нарушение правил положен административный штраф: на физических лиц – 1-2 тысячи рублей, на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30-100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются примерно вдвое. Фото Ирины Яринской

Просмотров:299 Снегоуборщики работают круглосуточно, в две смены: на улицы и дороги Большого Норильска выходит порядка 50 единиц снегоуборочной техники плюс столько же дорожных рабочих. Об этом рассказал начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор» Евгений Болгов.За сутки с дорог города вывозится порядка 10 тысяч тонн снега: половина этой цифры приходится на самый снегозаносимый Талнах, из Норильска вывозят по 3 тысячи тонн снега ежедневно, из Кайеркана, где меньше снегозадержание, – по 2 тысячи тонн. В приоритете у снегоуборщиков - центральные улицы и трассы, где ходит больше всего автобусов и машин, ведь главная их задача в снежную погоду - обеспечивать проезд транспорта.Снегоуборку во дворах ведут управляющие организации. Сейчас в режиме штормового предупреждения на придомовые территории они вывели больше техники. Как рассказала замначальника УЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина, если в январе работало 25 погрузчиков и 10 самосвалов, то в феврале - те же 25 погрузчиков, но уже 45 самосвалов. Соответственно вырос и объём вывезенного снега: в январе эта цифра равнялась 78 тысячам кубометров, а уже за половину февраля вывезли 75 тысяч кубометров снега. Увеличен и период работы техники: сейчас график работы - с 8 до 22 часов.В соответствии с договорами обслуживания в феврале управляющие компании должны вывозить с придомовых территорий 15 % от выпавшего количества снега, остальное складируется во дворах, при этом очистка проездов и проходов - обязательна. Если горожан не удовлетворяет уборка снега в их дворах, необходимо оставить заявку в диспетчерской своей управляющей компании, если реакции нет – звоните в единую диспетчерскую службу управления городского хозяйства - 43-70-57 (добавочный 2305).При этом качественно чистить дворы зачастую мешает припаркованная техника и брошенные «подснежники». Как напомнила главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич, правила благоустройства запрещают жителям надолго оставлять свои машины во дворах, это касается как исправной техники, так и разукомплектованных машин. За нарушение правил положен административный штраф: на физических лиц – 1-2 тысячи рублей, на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30-100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются примерно вдвое.Фото Ирины Яринской