Соглашение было подписано 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Со стороны «Норникеля» документ подписал статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов, со стороны корпорации МСП - генеральный директор Александр Браверман.
«Подписание соглашения для «Норникеля» — важный этап практического применения политики компании в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. «Норникель» уже давно зарекомендовал себя надёжным партнёром государства, и наше сотрудничество с федеральной корпорацией МСП станет ещё одним серьёзным вкладом в реализацию проектов общенациональной повестки», — отметил Владислав Гасумянов.
«Важно подчеркнуть, что «Норникель» стал первым партнёром корпорации МСП из числа крупнейших российских частных компаний. Это свидетельствует о заинтересованности крупного бизнеса в развитии сегмента МСП, — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман. — Подписанное соглашение позволит нам наладить взаимодействие в области расширения сотрудничества «Норникеля» с малыми и средними компаниями, содействия технологическому и иному развитию таких компаний, а также обеспечит обратную связь по приоритетным направлениям деятельности корпорации в целях повышения эффективности мер поддержки субъектов МСП».
Развитие стратегического сотрудничества в рамках соглашения будет направлено на оказание адресной поддержки субъектам МСП, которые являются действующими или потенциальными контрагентами «Норникеля», реализацию совместных мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности на территориях размещения производств горно-металлургической компании, в том числе в моногородах, сообщили в пресс-службе компании.
В частности, «Норникель» и корпорация МСП намерены оказывать субъектам малого и среднего бизнеса содействие в разработке и освоении производства высокотехнологичной, инновационной продукции. Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет также создание и применение инструментов поддержки малых и средних компаний в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве потенциальных поставщиков, в том числе для реализации инжиниринговых проектов по созданию технологических решений для нужд группы компаний «Норникеля».
В число приоритетных направлений взаимодействия входит сотрудничество по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений о мерах поддержки субъектов МСП в области образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также разработка и реализация совместных инициатив в области стимулирования применения субъектами МСП цифровых платформ и технологий в производственной и социально-экономической сфере деятельности.
Также в рамках соглашения стороны намерены сотрудничать по оказанию субъектам МСП информационной поддержки. Так, корпорация МСП будет информировать представителей малых и средних компаний о текущих конкурентных закупках товаров, работ и услуг предприятиями группы компаний «Норникель». Также планируется реализация совместных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
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