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15 февраля 2019, 17:13



В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

К собравшимся обратился депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, который от лица депутатов и председателя Заксобрания пожелал ветеранам-афганцам благополучия и здоровья: - Эту дату можно смело назвать праздником со слезами на глазах. Это слёзы радости, слёзы горести. Пример воинов-интернационалистов должен всех нас подталкивать к тому, чтобы мы воспитывали молодое поколение в духе патриотизма. Мир вашему дому. В завершение митинга горожане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. Добавим, что Афганская война, которая длилась больше девяти лет, унесла жизни порядка 15 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан. Фото Ирины Яринской

Просмотров:186 Почтить память воинов-интернационалистов норильчане по традиции собрались у монумента «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке. Помимо воинов-афганцев на митинге присутствовали представители администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», духовенства, депутаты НГСД, сотрудники силовых структур и военного комиссариата, молодёжь.К собравшимся обратился депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, который от лица депутатов и председателя Заксобрания пожелал ветеранам-афганцам благополучия и здоровья:- Эту дату можно смело назвать праздником со слезами на глазах. Это слёзы радости, слёзы горести. Пример воинов-интернационалистов должен всех нас подталкивать к тому, чтобы мы воспитывали молодое поколение в духе патриотизма. Мир вашему дому.В завершение митинга горожане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.Добавим, что Афганская война, которая длилась больше девяти лет, унесла жизни порядка 15 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан.Фото Ирины Яринской