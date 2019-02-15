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15 февраля 2019, 17:18



В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.

Встреча пройдёт в воскресенье, 17 февраля, во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 11.00. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале МФК «Норильский никель» в YouTube.

Просмотров:152 В финале турнира, в котором участвуют любительские команды зоны «Таймыр», встретятся «Надежда» и прошлогодний обладатель трофея - «Ремонтник».Встреча пройдёт в воскресенье, 17 февраля, во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 11.00. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале МФК «Норильский никель» в YouTube.