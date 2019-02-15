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15 февраля 2019, 17:23



«Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса.

«Комплекс расположится на трёх гектарах, инвестиции в один гектар оцениваются в 400 миллионов рублей», — сказал Ситников. Как отметил глава ассоциации, особенностью проекта является то, что это будут теплицы нового, седьмого, поколения. Они предназначены для регионов Крайнего Севера и могут работать при температуре ниже 55 градусов. Предполагается, что проект окупится через шесть лет. По его словам, технология новой теплицы разработана компанией «Липецк-Агро» и Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Проект был презентован на Сочинском инвестиционном форуме. Как отметил Ситников, за исключением системы освещения это практически полностью российская разработка. В конце марта прошлого года АО «Норильский комбинат» (входит в структуру «Норникеля») учредило ООО «Заполярный тепличный комплекс», которое будет заниматься выращиванием овощей и других культур. Второй проект по созданию тепличного комплекса седьмого поколения планируется реализовать на Камчатке. Инвестор будет определён позже. «Единственный способ обеспечить жителей Севера свежими овощами по адекватной цене — это развитие в регионе тепличных хозяйств», — подчеркнул Алексей Ситников. Он напомнил, что в 2018 году в РФ было введено около 300 га новых теплиц. Общая их площадь по итогам года составила около 2500 га. В 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей, в первую очередь огурцов и томатов. «Таким образом, к 2025 году планируется довести долю отечественных тепличных овощей на российском рынке до 85%, сейчас этот показатель составляет 67%», — отметил Ситников. В ассоциацию «Теплицы России» входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.

Просмотров:220 Горно-металлургическая компания «Норникель» приступила к строительству тепличного комплекса нового поколения, сообщил «Интерфаксу» резидент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.«Комплекс расположится на трёх гектарах, инвестиции в один гектар оцениваются в 400 миллионов рублей», — сказал Ситников.Как отметил глава ассоциации, особенностью проекта является то, что это будут теплицы нового, седьмого, поколения. Они предназначены для регионов Крайнего Севера и могут работать при температуре ниже 55 градусов.Предполагается, что проект окупится через шесть лет.По его словам, технология новой теплицы разработана компанией «Липецк-Агро» и Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Проект был презентован на Сочинском инвестиционном форуме.Как отметил Ситников, за исключением системы освещения это практически полностью российская разработка.В конце марта прошлого года АО «Норильский комбинат» (входит в структуру «Норникеля») учредило ООО «Заполярный тепличный комплекс», которое будет заниматься выращиванием овощей и других культур.Второй проект по созданию тепличного комплекса седьмого поколения планируется реализовать на Камчатке. Инвестор будет определён позже.«Единственный способ обеспечить жителей Севера свежими овощами по адекватной цене — это развитие в регионе тепличных хозяйств», — подчеркнул Алексей Ситников. Он напомнил, что в 2018 году в РФ было введено около 300 га новых теплиц. Общая их площадь по итогам года составила около 2500 га. В 2019 году в российских теплицах будет произведено 1,3 млн тонн овощей, в первую очередь огурцов и томатов.«Таким образом, к 2025 году планируется довести долю отечественных тепличных овощей на российском рынке до 85%, сейчас этот показатель составляет 67%», — отметил Ситников.В ассоциацию «Теплицы России» входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.