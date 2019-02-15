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15 февраля 2019, 17:52



Норильская транспортная прокуратура разъясняет.

Отбор организаций проводится Росморречфлотом не менее чем один раз в год. Уведомление организаций с указанием даты начала и окончания приёма заявок на участие в отборе размещается на его сайте не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания приёма заявок. Критериями отбора являются: - наличие опыта работы в области несения аварийно-спасательной готовности на море не менее пяти лет; - выполнение функций по несению аварийно-спасательной готовности на море в соответствии с уставной деятельностью; - наличие на праве собственности или ином законном основании имущества, позволяющего осуществлять функции по несению аварийно-спасательной готовности на море. *** С 08.01.2019 в законную силу изменения, внесённые Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ в статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую уголовную ответственность за невыплату заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат. Изменениями, внесенными в примечание к данной статье, установлено, что под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Просмотров:159 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1553 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море» субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на оплату труда работников, осуществляющих данные мероприятия, услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, а также затрат на транспортные расходы и материальных затрат.Отбор организаций проводится Росморречфлотом не менее чем один раз в год. Уведомление организаций с указанием даты начала и окончания приёма заявок на участие в отборе размещается на его сайте не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания приёма заявок.Критериями отбора являются:- наличие опыта работы в области несения аварийно-спасательной готовности на море не менее пяти лет;- выполнение функций по несению аварийно-спасательной готовности на море в соответствии с уставной деятельностью;- наличие на праве собственности или ином законном основании имущества, позволяющего осуществлять функции по несению аварийно-спасательной готовности на море.***С 08.01.2019 в законную силу изменения, внесённые Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ в статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую уголовную ответственность за невыплату заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат.Изменениями, внесенными в примечание к данной статье, установлено, что под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.