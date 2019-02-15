Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2019, 18:14



Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск.

Для минимизации задержек других рейсов авиакомпания NordStar задействовала резервные воздушные суда. Например, 14 февраля, после улучшения погоды в Норильск был отправлен самолет ATR 42-500 для выполнения дополнительного рейса, на котором в Красноярск улетели 33 пассажира задержанных ранее рейсов. Кроме того, 14 февраля авиакомпания продлила регламент работы аэропорта «Норильск» до 20.00 для того, чтобы выполнить максимальное количество рейсов, отложенных из-за метели. В течение всего времени задержки рейсов пассажирам, ожидающим вылета, предоставлялись услуги согласно Федеральным правилам – напитки, питание и размещение в гостиницах. Фото авиакомпании NordStar

Просмотров:254 Сегодня аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию. С 12 по 14 февраля воздушная магистраль Норильска работала по фактической погоде из-за метели, сильного ветра и слабой видимости – это делало невозможными полеты днем. Рейсы, прибывающие в темное время суток, выполнялись по расписанию, благодаря эффективной работе огней высокой интенсивности и мастерству пилотов авиакомпании, которые имеют многолетний опыт ежедневных полетов в аэропорт Норильска. Расписание вылетающих рейсов корректировалось в связи с ожиданием пассажиров, которые доставлялись в аэропорт организованными колоннами.Для минимизации задержек других рейсов авиакомпания NordStar задействовала резервные воздушные суда. Например, 14 февраля, после улучшения погоды в Норильск был отправлен самолет ATR 42-500 для выполнения дополнительного рейса, на котором в Красноярск улетели 33 пассажира задержанных ранее рейсов. Кроме того, 14 февраля авиакомпания продлила регламент работы аэропорта «Норильск» до 20.00 для того, чтобы выполнить максимальное количество рейсов, отложенных из-за метели.В течение всего времени задержки рейсов пассажирам, ожидающим вылета, предоставлялись услуги согласно Федеральным правилам – напитки, питание и размещение в гостиницах.Фото авиакомпании NordStar