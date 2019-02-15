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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:14 Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск.
17:52 Норильская транспортная прокуратура разъясняет.
17:23 «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса.
17:18 В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13 В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
17:11 «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19 Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты.
14:57 На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39 Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:25 В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
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