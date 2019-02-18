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18 февраля 2019, 14:54



Популярный препарат от кашля «Эреспал» изымают из обращения.

Решение об изъятии принял производитель — французская компания «Лаборатории Сервье». В качестве причины называется неблагоприятное соотношение пользы и риска. Исследования показали, что действующее вещество «Эреспала» может вызывать нарушения сердечного ритма. Лекарство «Эреспал» получило регистрацию во Франции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира. Производитель с 18 февраля полностью остановит поставку этого препарата. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, член президиума исполкома Пироговского движения врачей России Павел Воробьёв считает, что с исчезновением «Эреспала» пациенты ничего не потеряют: «Это один из серии препаратов-пустышек, которые присутствуют на нашем рынке. Они столь же бесполезны, сколь и безопасны. Никто не исключает осложнений, поскольку любые препараты могут давать осложнения. Думаю, что фирме содержать его стало невыгодно, она решила под благовидным предлогом уйти с рынка. Этот препарат от кашля бессмысленный, потому что лекарств от кашля в принципе не существует, они ничего не дают. Вообще лечить кашель — анахронизм, за исключением тяжелого кашля у больных с опухолевым поражением лёгких. Во всех остальных случаях кашель и кашель». Врач уверен, что лечить надо причину кашля — болезнь. По данным РБК, в прошлом году в России продали более 7 млн упаковок «Эреспала» на общую сумму 2 млрд рублей. Сейчас врачам рекомендовано прекратить назначение этого лекарства. На приостановку продаж препарата уйдёт около суток, заявили в Росздравнадзоре. Там отметили, что во Франции выявили более 70 случаев нарушения сердечного ритма при приёме «Эреспала».

Просмотров:378 Лекарственный препарат «Эреспал» отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нём фенспирид вызывает опасность для сердечно-сосудистой системы. Такое распоряжение дал Росздравнадзор, сообщает BFM.ru. Речь о таблетках и сиропе, которые применяются при лечении болезней дыхательных путей.Решение об изъятии принял производитель — французская компания «Лаборатории Сервье». В качестве причины называется неблагоприятное соотношение пользы и риска. Исследования показали, что действующее вещество «Эреспала» может вызывать нарушения сердечного ритма.Лекарство «Эреспал» получило регистрацию во Франции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира. Производитель с 18 февраля полностью остановит поставку этого препарата.Председатель Московского городского научного общества терапевтов, член президиума исполкома Пироговского движения врачей России Павел Воробьёв считает, что с исчезновением «Эреспала» пациенты ничего не потеряют:«Это один из серии препаратов-пустышек, которые присутствуют на нашем рынке. Они столь же бесполезны, сколь и безопасны. Никто не исключает осложнений, поскольку любые препараты могут давать осложнения. Думаю, что фирме содержать его стало невыгодно, она решила под благовидным предлогом уйти с рынка. Этот препарат от кашля бессмысленный, потому что лекарств от кашля в принципе не существует, они ничего не дают. Вообще лечить кашель — анахронизм, за исключением тяжелого кашля у больных с опухолевым поражением лёгких. Во всех остальных случаях кашель и кашель».Врач уверен, что лечить надо причину кашля — болезнь. По данным РБК, в прошлом году в России продали более 7 млн упаковок «Эреспала» на общую сумму 2 млрд рублей. Сейчас врачам рекомендовано прекратить назначение этого лекарства.На приостановку продаж препарата уйдёт около суток, заявили в Росздравнадзоре. Там отметили, что во Франции выявили более 70 случаев нарушения сердечного ритма при приёме «Эреспала».