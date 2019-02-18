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18 февраля 2019, 15:28



Во время Универсиады на Красноярской ГЭС проведут экскурсии для туристов.

Экскурсоводов ознакомили с гидротехническим сооружением, показали основные достопримечательности, а также провели по всему туристическому маршруту. Туристы во время посещения Красноярской ГЭС узнают историю строительства гидростанции, увидят само сооружение, смогут приобрести на память сувениры. Специально для гостей организуют кафе. Всего в рамках Универсиады будет действовать шесть выездных маршрутов, в два из которых входит экскурсия по Красноярской ГЭС. По словам организаторов, интерес к посещению гидростанции большой, поэтому уже сейчас открыта предварительная запись. Забронировать экскурсию на гидростанцию можно на сайте Всемирной зимней Универсиады. В первую очередь посмотреть окрестности Красноярска поедут волонтёры и спортсмены из 50 стран мира. Предполагается, что на Красноярской ГЭС в течение Универсиады будет проходить ежедневно не менее пяти экскурсий. krasnoyarsk.bezformata.com

Просмотров:217 На Красноярской ГЭС прошёл инструктаж гидов, которые во время XXIX Всемирной зимней Универсиады будут проводить экскурсии для гостей и участников спортивных соревнований. Экскурсии по гидростанции начнутся с 23 февраля.Экскурсоводов ознакомили с гидротехническим сооружением, показали основные достопримечательности, а также провели по всему туристическому маршруту. Туристы во время посещения Красноярской ГЭС узнают историю строительства гидростанции, увидят само сооружение, смогут приобрести на память сувениры. Специально для гостей организуют кафе.Всего в рамках Универсиады будет действовать шесть выездных маршрутов, в два из которых входит экскурсия по Красноярской ГЭС. По словам организаторов, интерес к посещению гидростанции большой, поэтому уже сейчас открыта предварительная запись. Забронировать экскурсию на гидростанцию можно на сайте Всемирной зимней Универсиады.В первую очередь посмотреть окрестности Красноярска поедут волонтёры и спортсмены из 50 стран мира. Предполагается, что на Красноярской ГЭС в течение Универсиады будет проходить ежедневно не менее пяти экскурсий.krasnoyarsk.bezformata.com