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18 февраля 2019, 15:33



«Норникель» принял участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи.

На форуме было заключено соглашение о взаимодействии «Норникеля» с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП). Документ подписали статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Владислав Гасумянов и генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман. Кроме того, на полях форума Владислав Гасумянов встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. В ходе встречи обсуждались возможности поставок техники и оборудования, производимых предприятиями региона, для Заполярного филиала «Норникеля» и Кольской горно-металлургической компании. Поднимались вопросы реализации программы переселения жителей Норильска и Дудинки, завершивших свою трудовую деятельность на Крайнем Севере, в том числе в Ярославскую область. Топ-менеджер «Норникеля» также провёл встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым, с которым обсудил перспективы господдержки инициатив компании в сфере взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Фото пресс-службы "Норникеля"

Просмотров:673 В Сочи 15 февраля завершил свою работу Российский инвестиционный форум. Традиционным партнёром деловой программы события международного масштаба выступил «Норникель».На форуме было заключено соглашение о взаимодействии «Норникеля» с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП). Документ подписали статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании Владислав Гасумянов и генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман.Кроме того, на полях форума Владислав Гасумянов встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.В ходе встречи обсуждались возможности поставок техники и оборудования, производимых предприятиями региона, для Заполярного филиала «Норникеля» и Кольской горно-металлургической компании. Поднимались вопросы реализации программы переселения жителей Норильска и Дудинки, завершивших свою трудовую деятельность на Крайнем Севере, в том числе в Ярославскую область.Топ-менеджер «Норникеля» также провёл встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым, с которым обсудил перспективы господдержки инициатив компании в сфере взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера (КМНС).Фото пресс-службы "Норникеля"