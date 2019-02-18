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18 февраля 2019, 16:47



В 9-й раз лучшие каратисты города вышли на татами в рамках турнира, посвящённого памяти Олега Курмышева.

Восемь предыдущих лет турнир проходил в спортзале школы № 3, где в своё время учился Олег Курмышев, но в этом году соревнования перевели в спортзал «Геркулес», больше подходящий с организаторской точки зрения. Организатором турнира выступил спортивный клуб карате-до «Тигр Шотокан». А вот сразиться в рамках соревнований (в категории кумите) смогли спортсмены ещё нескольких норильских клубов – «Звезда», «Олимп», «Союз». В течение соревновательного дня выступили 47 спортсменов, которые разыграли медали в трёх возрастных категориях: 12–13, 14–15 и 16–17 лет. Такое относительно небольшое количество участников Николай Епифанов объясняет просто: этот турнир предназначен для тех, кто уже добился в карате успехов. В каждой возрастной группе по итогам выступлений кроме медалей вручали и призы «За лучшую технику» и «За волю к победе». Кроме того, генеральным партнером соревнований, благотворительным фондом «Территория добра», был учреждён и спецприз – «За стремление к победе, за ум и ловкость». Всего в рамках турнира было разыграно 11 комплектов наград. Фото участников соревнований

Просмотров:234 Олег Курмышев – норильчанин. После школы он работал слесарем в тресте «Строймеханизация». Затем ушёл в армию, служил разведчиком в военных частях № 94777 в Кабуле и № 71240 в Баграме. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Олег погиб в дозоре 11 июля 1982 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные при исполнении интернационального долга, награждён грамотой воина-интернационалиста. Кавалер двух орденов Красной Звезды (посмертно), медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».Восемь предыдущих лет турнир проходил в спортзале школы № 3, где в своё время учился Олег Курмышев, но в этом году соревнования перевели в спортзал «Геркулес», больше подходящий с организаторской точки зрения.Организатором турнира выступил спортивный клуб карате-до «Тигр Шотокан». А вот сразиться в рамках соревнований (в категории кумите) смогли спортсмены ещё нескольких норильских клубов – «Звезда», «Олимп», «Союз». В течение соревновательного дня выступили 47 спортсменов, которые разыграли медали в трёх возрастных категориях: 12–13, 14–15 и 16–17 лет. Такое относительно небольшое количество участников Николай Епифанов объясняет просто: этот турнир предназначен для тех, кто уже добился в карате успехов.В каждой возрастной группе по итогам выступлений кроме медалей вручали и призы «За лучшую технику» и «За волю к победе». Кроме того, генеральным партнером соревнований, благотворительным фондом «Территория добра», был учреждён и спецприз – «За стремление к победе, за ум и ловкость». Всего в рамках турнира было разыграно 11 комплектов наград.Фото участников соревнований