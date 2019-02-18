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18 февраля 2019, 16:48



МФК «Норильский никель» продолжает набирать очки. На этот раз, в рамках 13-го тура, дома обыграна «Ухта» - 6:1 и 7:2.

В ответной игре «Норильский никель» вновь был сильнее. На этот раз голы забили Кудзиев (дважды), Исмаил Гибадуллин, Данил Кутузов, Сучилин и Болинья (дважды). За «Ухту» отличились Александр Кузьминых и Антон Рудых. Набрав 44 очка, норильчане закрепились на пятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре они встретятся с «Тюменью», у которой 49 очков и третье место. Игры пройдут во Дворце спорта «Арктика» 9-10 марта. Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» и «Ухты» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды». Фото mfcnornik.ru

Просмотров:232 В первом матче счёт открыли норильчане стараниями бразильца Болинья. Его примеру последовал лучший бомбардир Суперлиги – Руслан Кудзиев. В оставшееся до перерыва время ухтинцам удалось сократить отставание благодаря точному удару бывшего игрока «Норильского никеля» Алексея Филиппова. Во второй 25-минутке хозяева площадки закрепили своё преимущество – цель поразили Павел Сучилин (дважды), Болинья и Кудзиев.В ответной игре «Норильский никель» вновь был сильнее. На этот раз голы забили Кудзиев (дважды), Исмаил Гибадуллин, Данил Кутузов, Сучилин и Болинья (дважды). За «Ухту» отличились Александр Кузьминых и Антон Рудых.Набрав 44 очка, норильчане закрепились на пятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре они встретятся с «Тюменью», у которой 49 очков и третье место. Игры пройдут во Дворце спорта «Арктика» 9-10 марта.Более подробный материал о встрече «Норильского никеля» и «Ухты» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».Фото mfcnornik.ru