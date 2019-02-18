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Эстафета огня 2019

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18 февраля 2019, 16:56

В Норильске прошла традиционная массовая гонка «Лыжня России - 2019», которая собрала порядка 250 участников на лыжной базе «Оль-Гуль».


По сравнению с предыдущими годами на этот раз, к сожалению, с погодой не повезло, из-за чего лыжню даже пришлось перенести – вместо 9 февраля она состоялась в минувшую субботу. 27-градусный мороз и неприятный ветер заставили организаторов отказаться от дистанции в 5 километров - лыжники соревновались только на дистанции 2,5 километра. Тем не менее на трассу вышли не только воспитанники спортивных школ – закалённые реалиями норильской лыжни, казалось, что они были готовы помериться силами в любую непогоду, но и люди совершенно разного возраста и уровня подготовки. По доброй традиции акция собрала много семей с детьми, а также самых преданных поклонников лыжни – ветеранов спорта.
В итоговом протоколе среди девушек 2001 г. р. и младше первой к финишу пришла Дарья Пунцуль, у участниц 2000 г. р. и старше - Виктория Кирилова. У юношей и мужчин победу праздновали Павел Петров и Андрей Грак соответственно.
Более подробный материал о «Лыжне России - 2019» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 19 февраля 2019 
15:54   Руководитель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин удостоен краевой награды. 15:30   Норильская гимназистка стала призёром краевой олимпиады по английскому языку.
15:14   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил паломническую поездку россиян в Великобританию и Ирландию. 14:44   100-летие транспортной полиции России отметили 18 февраля в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
14:15   Норильчанка показала высокий результат на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. 13:56   Сегодня огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады встречают в Ачинске.
12:34   Отделались ушибами: на автодороге Норильск - Кайеркан произошло столкновение двух автобусов. 11:52   105 тысяч штрафа за подставу. Норильчанин осуждён за представление в налоговую данных, не соответствующих действительности.
11:16   Как применять технологии в быту, норильчан научат специалисты УПРиУ. 11:08   Норильский отдел ГИБДД отмечен руководством краевой полиции.
09:40   В публичной библиотеке прошёл городской творческий конкурс «Афганский дневник».

 18 февраля 2019 
18:05   На поддержку норильского приюта для животных «Даря надежду» пойдёт 97 440 рублей. 17:17   В Норильске определили победителя Кубка города по мини-футболу.
16:57   Во Дворце спорта «Арктика» прошёл открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню защитника Отечества. 16:56   В Норильске прошла традиционная массовая гонка «Лыжня России - 2019», которая собрала порядка 250 участников на лыжной базе «Оль-Гуль».
16:48   МФК «Норильский никель» продолжает набирать очки. На этот раз, в рамках 13-го тура, дома обыграна «Ухта» - 6:1 и 7:2. 16:47   В 9-й раз лучшие каратисты города вышли на татами в рамках турнира, посвящённого памяти Олега Курмышева.
15:33   «Норникель» принял участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. 15:28   Во время Универсиады на Красноярской ГЭС проведут экскурсии для туристов.
14:54   Популярный препарат от кашля «Эреспал» изымают из обращения. 14:53   Хотел вознаграждения, а получил статью. В Норильске мировым судьёй рассмотрено уголовное дело о краже паспорта.
14:38   Прокуратура выяснила, нет ли у содержащихся в СИЗО-4 жалоб на условия содержания. 14:37   Прокуратура Норильска выявила в интернете 37 сайтов, распространяющих материалы экстремистского и террористического характера.
14:11   Памятная доска Михаилу Трофимову появилась в Дудинке. Так горожане увековечили память о земляке. 13:03   Приз за лучший костюм: зрителям зимней Универсиады - 2019 предлагают побороться за победу в конкурсе «Лучший костюм болельщика».
10:06   Норильская «Гиперборея» в постановке Анны Бабановой отправится на Всероссийский фестиваль малых городов России.

 15 февраля 2019 
18:14   Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск. 17:52   Норильская транспортная прокуратура разъясняет.
17:23   «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса. 17:18   В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13   В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 17:11   «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19   Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты. 14:57   На ТЭЦ-2 Норильска заменят энергоблоки.
14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России». 14:25   В Заполярном театре драмы пройдёт танцевальная шоу-программа #ЛюбовьСуществует.
13:30   Форум социальных технологий «Город – это мы» открыт. 13:27   «Город - это мы» чествует героев: в этом году в Норильске и Дудинке будут реализованы 63 проекта-победителя конкурса «Мир новых возможностей».
12:45   За час до официального открытия форума социальных технологий "Город - это мы!" во Дворце культуры прошли диалоги с заинтересованными сторонами. 12:42   Сегодня, 15 февраля, - День вывода советских войск из Афганистана. По этому поводу у мемориала «Чёрный тюльпан» пройдёт акция памяти.
12:32   Движение автобусов в аэропорт и Кайеркан возобновлено в обычном режиме. 12:20   Норильчан приглашают на очередные игры Суперлиги.
12:17   Заполярный филиал «Норникеля» обновляет парк производственной техники. 12:13   Детский сад № 14 «Оленёнок» отметил 50-летие с настоящим оленёнком.
11:53   С 20 по 22 февраля в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 10:08   В Красноярском крае ввели пятилетний запрет на срезку пантов дикого северного оленя.

 14 февраля 2019 
18:43   Норильчан приглашают поступить в военные учебные заведения. 18:28   110 единиц снегоуборочной техники выведено на расчистку дорог и улиц города.
16:44   Некоммерческие организации должны до 15 апреля представить отчёты о своей работе в Министерство юстиции. 16:41   В семнадцатый раз Клуб «Весёлый «Норникель» собрался, чтобы определить лучших в сезоне-2019: в этом году шпаги остроумия скрестят 13 команд.




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