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18 февраля 2019, 16:56



В Норильске прошла традиционная массовая гонка «Лыжня России - 2019», которая собрала порядка 250 участников на лыжной базе «Оль-Гуль».

В итоговом протоколе среди девушек 2001 г. р. и младше первой к финишу пришла Дарья Пунцуль, у участниц 2000 г. р. и старше - Виктория Кирилова. У юношей и мужчин победу праздновали Павел Петров и Андрей Грак соответственно. Более подробный материал о «Лыжне России - 2019» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:272 По сравнению с предыдущими годами на этот раз, к сожалению, с погодой не повезло, из-за чего лыжню даже пришлось перенести – вместо 9 февраля она состоялась в минувшую субботу. 27-градусный мороз и неприятный ветер заставили организаторов отказаться от дистанции в 5 километров - лыжники соревновались только на дистанции 2,5 километра. Тем не менее на трассу вышли не только воспитанники спортивных школ – закалённые реалиями норильской лыжни, казалось, что они были готовы помериться силами в любую непогоду, но и люди совершенно разного возраста и уровня подготовки. По доброй традиции акция собрала много семей с детьми, а также самых преданных поклонников лыжни – ветеранов спорта.В итоговом протоколе среди девушек 2001 г. р. и младше первой к финишу пришла Дарья Пунцуль, у участниц 2000 г. р. и старше - Виктория Кирилова. У юношей и мужчин победу праздновали Павел Петров и Андрей Грак соответственно.Более подробный материал о «Лыжне России - 2019» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».Фото Ирины Яринской