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18 февраля 2019, 16:57



Во Дворце спорта «Арктика» прошёл открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню защитника Отечества.

«Турнир, который является подготовительным к основным стартам сезона, прошёл на хорошем уровне, ребята показали достойную борьбу», - отметил тренер по дзюдо спортивной школы № 5 Данис Манашов. На очереди у норильчан – открытый турнир на призы торговой сети «Океан». Он пройдёт 2-3 марта, также в ДС «Арктика», но уже с участием порядка 200 спортсменов. Фото Елены Худановой

Просмотров:246 В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. В неофициальном командном зачёте первое место поделили между собой дзюдоисты Центрального района Норильска и Талнаха. Третья позиция досталась кайерканцам.«Турнир, который является подготовительным к основным стартам сезона, прошёл на хорошем уровне, ребята показали достойную борьбу», - отметил тренер по дзюдо спортивной школы № 5 Данис Манашов.На очереди у норильчан – открытый турнир на призы торговой сети «Океан». Он пройдёт 2-3 марта, также в ДС «Арктика», но уже с участием порядка 200 спортсменов.Фото Елены Худановой