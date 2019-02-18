Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 февраля 2019, 17:17



В Норильске определили победителя Кубка города по мини-футболу.

Кроме того, продолжаются игры чемпионата и первенства зоны «Таймыр». В минувшие выходные в Первой лиге «Надежда» и «Медеплавильщик» разошлись миром – 3:3. С таким же счётом завершился матч между «Норильским никелем-М» и «Арктикой». «Ремонтник» разгромил «Таймыргеофизику» - 10:1, а «Океан» взял верх над «Строителем» - 6:4. В перенесённом матче между «Арктикой» и «Таймыргеофизикой» последние вновь потерпели крупное поражение – 5:15. Таким образом, в Первой лиге продолжает лидировать «Ремонтник», во Второй – «Мотор», в Третьей лиге – «Ремонтник-2». Фото участников соревнований

Просмотров:229 В финале турнира, который прошёл во Дворце спорта «Арктика», встретились прошлогодний обладатель трофея «Ремонтник» и «Надежда». В упорной борьбе победу праздновали «ремонтники» - 4:1, в составе которых отличились Валерий Сиканов, Наил Гусейнов и Сергей Амосов. За «Надежду» гол забил Антон Павлюк.Кроме того, продолжаются игры чемпионата и первенства зоны «Таймыр». В минувшие выходные в Первой лиге «Надежда» и «Медеплавильщик» разошлись миром – 3:3. С таким же счётом завершился матч между «Норильским никелем-М» и «Арктикой». «Ремонтник» разгромил «Таймыргеофизику» - 10:1, а «Океан» взял верх над «Строителем» - 6:4. В перенесённом матче между «Арктикой» и «Таймыргеофизикой» последние вновь потерпели крупное поражение – 5:15. Таким образом, в Первой лиге продолжает лидировать «Ремонтник», во Второй – «Мотор», в Третьей лиге – «Ремонтник-2».Фото участников соревнований